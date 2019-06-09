Обострение на фронте: боевики стреляли из танков, минометов, гранатометов

С утра 9 июня враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды из минометов 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Фото:https://www.facebook.com/pressjfo.news/

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Семь раз применяли запрещенную Минскими соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм, танки.

Также обстреливали позиции украинских военных с БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия, сообщили в штабе Объединенных сил.

16 раз противник обстрелял позиции оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, по Водяному, Лебединском, Опытному, Павлополю, Широкино, Марьинке били из артиллерийских систем калибра 122 мм, танка и БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм. Дважды зафиксированы обстрелы Красногоровки, Старогнатовки.

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Один военнослужащий был ранен. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня одного боевика уничтожили, 2 были ранены.

С утра 9 июня враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды из минометов 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные имеют право открывать огонь по противнику. Для этого им не нужно получать разрешение, сообщает командование ООС.