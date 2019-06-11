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Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
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вторник, 11 июня 2019 20:25

Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
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В 2018 году в Вооруженных силах Украины появилась новая специальность - марксмен - пехотный снайпер, который работает на малых и средних дистанциях неотрывно от своего взвода. С английского "designated marksman" - дословно переводится, как назначенный стрелок.

Как отбирают обучают и мотивируют украинских "снайперов для пехоты", как их уже успели окрестить, разбирался корреспондент Gazeta.ua.

Подготовку марксменов для ВСУ начали в декабре 2018 года в 169 учебном центре "Десна"
Фото: Анатолий Гаевский
Разведчиков, стрелков-снайперов в школу марксменов отправляют из различных подразделений ВСУ
В конце каждой недели обучения бойцы сдают промежуточный зачет
Кто сдал остается, а кто нет, покидает курс
Самозарядный карабин UAR-10 изготавливается украинской фирмой "Зброяр". Созданный на базе американской винтовки AR-15 / M-16 под патрон калибром 7,62х51 NATO. Комплектуются американскими оптическими прицелами Vortex или Bushnell

Снайперы работают на расстоянии с 800 метров. Стреляют из высокоточных винтовок. А обычный боец ​​стреляет на 300-400 метров. Марксмен призван закрыть вот этот промежуток от 300 до 800 метров.А главное, если снайперы действуют отдельно, то марксмен - штатный стрелок в каждом взводе.

Подготовку марксменов для ВСУ начали в декабре 2018 года в 169 учебном центре "Десна" в Черниговской области. Сначала для этой же школы подготовили инструкторов по стандартам НАТО.

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"Я прошел отбор, далее закончил обучение в школе подготовки снайперов с литовскими и канадскими инструкторами", - рассказывает Вадим Авраменко сержант-инструктор школы снайперов. Сегодня готовит к выпуску уже третий курс.

Разведчиков, стрелков-снайперов в школу марксменов отправляют из разных подразделений. Сначала будущие курсанты проходят отбор: тест на знание стрелкового оружия и основ стрельбы, из владения оружием. Только после зачета по практической стрельбе суммируются результаты и отбираются бойцы, которые становятся курсантами школы.

На первый курс пришли более 120 бойцов, - сталось 40

"На первый курс пришли более 120 бойцов, - говорит Вадим Авраменко. - Осталось 40, а закончили курс только 17. На второй курс прибыло 40 бойцов, осталось 20 марксменамы вышли 17. Есть соответствующие критерии, которым должен соответствовать курсант. Но если бойцу немного не хватило баллов - у него есть возможность приехать на следующий курс ".

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В конце каждой недели обучения бойцы сдают промежуточный зачет.

Первые три недели бойцы работают с автоматами АКМ, или АКМ ТК (Тактическая модернизация автомата АКМ винницким КНВО "Форт"- Gazeta.ua). Первую неделю учатся стрельбе на дистанции 200-300 м, в конце сдается соответствующий зачет. Кто сдал остается, а кто нет, покидает курс "

На экваторе обучения, бойцы сдают контрольный зачет по "АКМ-у" и переходят к обучению с винтовками UAR-10.

Автор: Анатолий Гаевский
  Самозарядный карабин UAR-10 изготавливается украинской фирмой "Зброяр". Созданный на базе американской винтовки AR-15 / M-16 под патрон калибром 7,62х51 NATO. Комплектуются американскими оптическими прицелами Vortex или Bushnell
Самозарядный карабин UAR-10 изготавливается украинской фирмой "Зброяр". Созданный на базе американской винтовки AR-15 / M-16 под патрон калибром 7,62х51 NATO. Комплектуются американскими оптическими прицелами Vortex или Bushnell

"Работаю с этой винтовкой уже третий курс", - рассказывает Вадим Авраменко. - Для марксменов это идеальное оружие. Очень хорошие прицелы, позволяющие работать "на вынос" практически сразу.

Группа Вадима Авраменко стреляет из неудобных положений работая парами.

"В своем отделении или взводе они будут работать в группе. Им нужно слушать товарищей и наблюдать за ними ", - объясняет сержант-инструктор.

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Боец с позывным "Нафаня" прибыл в школу снайперов с первого отдельного батальона морской пехоты. Для него винтовка UAR-10 не нова, морские пехотинцы уже с ними работают.

Морские пехотинцы уже работают с винтовками UAR-10

"Отправили сюда, потому что в своем взводе стою на должности стрелка-снайпера, - рассказывает" Нафаня ". - Здесь многому научили: выбор позиции для стрельбы, спуск, дыхание. Те же упражнения для улучшения результатов стрельбы. Также обмен знаниями и опытом с коллегами и инструкторами - это очень хорошо ".

Курс марксменов разделен на две группы, которые занимаются параллельно. Программа курса постоянно меняется и совершенствуется.

Автор: Анатолий Гаевский
  Бойцы стреляют из неудобных положений работая парами
Бойцы стреляют из неудобных положений работая парами

Среди гула стрельбы пулеметов и противотанковых гранатометов занимается группа сержанта-инструктора Александра Лисака.

"Учимся маскировать выстрел винтовки в условиях общего боя", - объясняет инструктор. - Хоть винтовки оборудованы саунд-модераторами (устройство для снижения звука выстрела - Gazeta.ua), выстрел все равно имеет характерный звук и марксмену стоит скрывать свою позицию. Кроме маскировки, боец ​​в этом упражнении, должен определить наиболее приоритетные для себя цели ".

По завершению выполнения упражнения в паре группа Вадима Авраменко начинает отрабатывать стрельбу из неудобных положений без опоры.

На зачет нужно 7 попаданий из 9 выстрелов

"Раньше они стреляли используя различные упоры, в том числе учились делать их из подручных средств, - объясняет инструктор. - Сейчас вот стреляют без упора и довольно не плохо, на зачет нужно 7 попаданий из 9 выстрелов, ребята уже сегодня справляются с этой задачей ".

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Курсант с позывным "Лекс" прибыл на курсы из 92-й механизированной бригады. Должность меткого стрелка получил недавно и сразу попал на курсы марксменов.

"Недавно перешел в подразделение, где требуются навыки точной стрельбы. Поэтому меня и отправили сюда, - говорит "Лекс". - Очень увлекательно, научили массе мелочей необходимых для точной стрельбы. Сейчас чувствую, что вернусь на свой пост уверенно ".

"Впервые пробовали стрелять "из брони"

В 300 метрах к группе Александра Лисака следует БТР-80. Ребята впервые осваивают стрельбу из бойниц БТР-а на ходу. Сначала курсанты воспринимают эту идею без энтузиазма.
Бойницы созданного более 30 лет назад БТР-80 не совсем приспособлены к стрельбе из них винтовкой UAR-10 с оптическим прицелом. Однако совместными стараниями инструктора, а затем и заместителя командира полка ребята выполняют упражнение.

Автор: Анатолий Гаевский
  Ребята впервые осваивают стрельбу из бойниц БТР-а на ходу
Ребята впервые осваивают стрельбу из бойниц БТР-а на ходу

"Впервые пробовали стрелять "из брони" поскольку в своих взводах они будут передвигаться в таких же или аналогичных машинах, - рассказывает Алексадр Лысак. - Дистанции были от 350 до 500 метров, работали по грудных фигурах и "пулеметному расчету" в здании. У ребят достаточно не плохие результаты, думаю к концу курса в этой группе дойдут все".

Курс подготовки длится 5 недель. После его завершения получают запись в военный билет о получении ВОС (военно-учетной специальности. - Gazeta.ua) и винтовку, из которой они здесь учились, пристреливали и настраивали под себя.

Автор: Анатолий Гаевский
  Курс подготовки длится 5 недель
Курс подготовки длится 5 недель

На базе 169-го учебного центра Сухопутных войск "Десна" на Черниговщине начали тренировать танкистов по новым стандартам

Автор: Анатолий Гаевский
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