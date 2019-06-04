Россия готовит войну с НАТО - эксперт

Автор: narodna-pravda.ua По некоторым прогнозам, Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в Восточной Европе до 2021 года, а войска Альянса не успевают подготовиться к этому времени

По некоторым прогнозам, Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в Восточной Европе до 2021 года, а войска Альянса не успевают подготовиться к этому времени.

Об этом военный эксперт Алексей Арестович рассказал изданию "Апостроф".

Он уверен, что планы Кремля не предусматривают для Украины возможности договориться о мире на Донбассе.

"России эта война нужна для того, чтобы решать свои вопросы с коалиционным Западом. Россия не собирается прекращать эту войну. Она хочет ослабить Украину. Этот процесс называется в политтехнологии" финляндизация ". То есть сделать из нее зависимую страну со слабой армией, которая отказалась бы от противостояния, в лучшем варианте - дала гарантии не вступления в ЕС и НАТО. а поскольку напрямую это сделать трудновато, то надо вернуть эти так называемые "республики" в состав Украины, дать им возможность влиять на внутреннюю политику, а через нее - на внешнюю . Потому что главная цель России на краткосрочном этапе - создание условий для невозможности вступления Украины в ЕС и в НАТО. Они ее настойчиво проводят. А наши политические идиоты играют под эту дудку. Но даже они через год-полтора поймут, что с Россией невозможно договориться. А если они попытаются договориться за счет уступок, их просто снесут люди, которые воевали в этой войне и пострадавших от нее ", - утверждает Арестович.

Эксперт считает, что поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон изменит его позиции относительно войны.

"Ему там вправят мозги, расскажут и о мире, и обо всем остальном. Там рассматривают Украину как часть коллективной безопасности НАТО. Потому что сейчас в Европе состояние такое, как было во время холодной войны. НАТО анонсировало более 20 военных учений в ближайший год. Это уровень подготовки, которого не было со времен, возможно, Второй мировой войны. И оперативная готовность России к региональной войне с НАТО в Беларуси, странах Балтии, Польше, Украине - где-то 2021. И НАТО недавно опубликовало отчет своих экспертов, в котором говорится, что они не успевают противопоставить России свои группировки войск и инфраструктуру. Для этого им необходимо 5 лет и $ 250 млрд. Поэтому для США разговоры о мире от Зеленского не вовремя ", - говорит Арестович.

"Если Кремль решится на масштабное вторжение, его ждут космические санкции. Это изгнание из Совбеза ООН, отключение от" Свифта "(международная межбанковская система передачи информации и платежей. - ГПУ). Речь идет о крахе России. Сухопутный коридор в Крым того не стоит ", - считает военный эксперт Алексей Арестович.