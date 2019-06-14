Прямое попадание: обнародовали фото Марьинки после обстрела боевиками

Фото: 24 ОМБр им. короля Данила, пресс-служба

Это последствия сегодняшнего прямого попадания снарядов боевиков в Марьинке Донецкой области.

По предварительным данным, пострадали пять гражданских лиц, об этом сообщили на странице фонда "Повернись живим".

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С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. Вблизи Марьинки бил с минометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики хаотично минируют территорию на передовой, в результате сами же подрываются. На этот раз погибли двое саперов оккупантов.