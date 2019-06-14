Боевики подорвались на собственных минах

Боевики хаотично минируют территорию на передовой. Фото: ok.ru

Боевики хаотично минируют территорию на передовой, в результате сами подрываются. На этот раз погибло 2 сапера противника.

"Российско-оккупационные войска интенсивно оборудуются новые и обновляются уже существующие минные поля. При этом, из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирований, растет количество потерь личного состава. Так, на этой неделе погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника", - сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неплохой урожай: воины ВСУ уничтожили машину и гаубицу боевиков

Погибшие тогда разведывали местность в районах расположения своих войск. Хотели выявить неучтенные минные поля и исправить ранее допущенные нарушения в ходе минирований.

На Донбассе ликвидировали очередного боевика незаконных вооруженных формирований. Это Никита Руденко, 23 года, родом из Суходольска Луганской области – оккупированного города у самой границы с Россией. Точная дата смерти – 10 июня.