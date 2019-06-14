Неплохой урожай: воины ВСУ уничтожили машину и гаубицу боевиков

Бойцы ВСУ уничтожили грузовик и гаубицу Д-30 боевиков. Фото - Преступности.НЕТ

13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Под обстрел попали 17 населенных пунктов. Один украинский военнослужащий получил ранение, другой - боевую травму, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил.

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Бойцы ВСУ дали ответ. По данным разведки 1 оккупант ранен, а также были уничтожены грузовик и гаубица Д-30

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 2 раза.

На линии разграничения на Донбассе был ликвидирован боевик ДНР 23-летний Богдан Грицай по прозвищу "Москва. Был родом из Макеевки Донецкой области.