Опубликовали фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика

Убитый боевик Никита Руденко

На Донбассе ликвидировали очередного боевика незаконных вооруженных формирований.

Это Никита Руденко, 23 года, родом из Суходольска Луганской области – оккупированного города у самой границы с Россией. Точная дата смерти – 10 июня.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"10.06.19, Руденко Никита из Суходольска. Всё будет Украина и победа за нами!", - написал он.

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На сайте "Миротворец" Руденко уже внесен в список ликвидированных. Дома, на территории, удерживаемой гибридными силами боевиков и российской армии, у него остались мать и отчим. Воевать против армии своей страны в составе террористических группировок он пошел сразу же после начала российской агрессии, тогда ему было 18 лет.

Убитый боевик Никита Руденко

9 июня ВСУ на Донбассе ликвидировали боевика Ивана Моисеенкова из Донецка. Ликвидированный имел позывной "Маз".