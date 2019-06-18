Зона ООС: за сутки 34 обстрела, один военный ранен

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. ФОТО: УНН

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Враг дважды обстрелял Широкино и два раза Лебидинское, передает УНН.

Также стреляли в Талаковке, Пищевике, трижды вблизи поселка Водяное, три раза в Павлополе.

В населенном пункте Новоселовка Вторая использовали автоматические гранатометы.

Пески обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Авдеевки стреляли из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Населенный пункт Марьинка атаковали из минометов калибра 82 мм, Опытное — из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 17 раз:

• четыре раза Южное — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

• окрестности Крымского — миномет калибра 82 мм;

• Попасная — 82 мм миномет и станковый противотанковый гранатомет;

• семь раз Луганское — миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

• Шумы — стрелковое оружие;

• вблизи населенного пункта Новотошківське — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

• окрестности Новоалександровки — 120 мм миномет, вооружение БМП и станковый противотанковый гранатомет;

• Золотое-4 — миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

За минувшие сутки один украинский солдат получил ранения.

Противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.