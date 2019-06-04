"Все неслучайно": история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик

Фото: пресс-центр ОК "Юг"

Младший сержант Алла Ермолова и старший солдат Игорь Ермолов - супруги. Оба служат в танковом батальоне в отдельной мотопехотной бригаде.

Игорь - наводчик орудия танка, командиром которого является Алла.

По словам Игоря, командовать ей удается только на службе. В внеслужебное время в доме хозяин он.

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"До того, как стать командиром танка, я была боевым медиком в одном из мотопехотных подразделений нашей бригады. Потом - "учебка" в Учебном центре Десны. И вот я уже - командир грозной "шестдесятчетверки". Когда-то и представить не могла, что буду управлять экипажем боевой машины. Сначала не все получалось. Но состояться как танкисту помогли командиры и "бывалые", - говорит женщина.

Ермоловы вместе в армии 2 года. Вместе стреляют, вместе обслуживают броневую машину и вдвоем переживают, когда что-то не получается.

До службы в армии оба изменили не одну работу. Место, где работала Алла, - исправительное учреждение в городе близ ее деревни. Там и встретила своего Игоря, который был там кинологом.

Через несколько недель на полигоне боевая семья Ермоловых снова вернется в район проведения ООС.

Генерал Вооруженных сил Канады Дженни Кариньян рассказала, как совмещает работу и семью. Она участвовала в операциях на Ближнем Востоке во время конфликта между Сирией и Израилем за Голанские высоты, в Афганистане, в Боснии. Параллельно женщина воспитывает 4 детей и увлекается танцами.