"Русский мир" убивает: рассказали трагическую историю семьи на Донбассе

Фото: Fb/Vla Skor

Российские бандиты, именующие себя "ополченцами", ударили сегодня по спящей Марьинке со стволов самоходных "Гвоздик" - гаубиц калибра 122 мм. Ударили и стремглав спрятались между домами оккупированного Донецка.

Чтобы им не прилетело от бойцов ООС, прикрылись мирными жителями. Пишет пользователь Vla Skor в Facebook.

"Этот дед просто доживал свой век в доме, который сам построил. Жил несостоятельно, как большинство простых жителей. Дед был счастлив, ведь увидел детей и дождался внуков. Но под утро его пришли убивать. Пришли лишить жизни те, кто 70 лет втолковывал в головы украинцев, что они - "старшие братья", - рассказал он.

Мужчина 1933 года рождения, его из-под обломков доставали бойцы Королевской 24-й бригады. Вражеский снаряд едва не убил три поколения одной семьи украинцев.

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"Сейчас он в больнице, оглохший, изломанный, озадаченный. Ни с кем не разговаривает от боли и отчаяния", - пишет пользователь.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды. Вблизи Марьинки бил из минометов различных систем и стрелкового оружия. По предварительным данным, пострадали 5 гражданских лиц.