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пятница, 14 июня 2019 16:59

"Русский мир" убивает: рассказали трагическую историю семьи на Донбассе
7

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14 июня боевики обстреляли Марьинку
Фото: Fb/Vla Skor
14 июня боевики обстреляли Марьинку
14 июня боевики обстреляли Марьинку
14 июня боевики обстреляли Марьинку
14 июня боевики обстреляли Марьинку

Российские бандиты, именующие себя "ополченцами", ударили сегодня по спящей Марьинке со стволов самоходных "Гвоздик" - гаубиц калибра 122 мм. Ударили и стремглав спрятались между домами оккупированного Донецка.

Чтобы им не прилетело от бойцов ООС, прикрылись мирными жителями. Пишет пользователь Vla Skor в Facebook.

"Этот дед просто доживал свой век в доме, который сам построил. Жил несостоятельно, как большинство простых жителей. Дед был счастлив, ведь увидел детей и дождался внуков. Но под утро его пришли убивать. Пришли лишить жизни те, кто 70 лет втолковывал в головы украинцев, что они - "старшие братья", - рассказал он.

Мужчина 1933 года рождения, его из-под обломков доставали бойцы Королевской 24-й бригады. Вражеский снаряд едва не убил три поколения одной семьи украинцев.

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"Сейчас он в больнице, оглохший, изломанный, озадаченный. Ни с кем не разговаривает от боли и отчаяния", - пишет пользователь.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды. Вблизи Марьинки бил из минометов различных систем и стрелкового оружия. По предварительным данным, пострадали 5 гражданских лиц.

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Дата
14
июня

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