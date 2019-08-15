В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии

Фото: Instagram Натальи Лысой

Винничане Наталья и Михаил Лысые сразу после свадьбы решили сменить страну проживания. Для этого они начали искать на карте место, где были бы благосклонны к эмигрантам.

Такой оказалась Финляндия. Первым работу сумел получить Михаил, а через четыре месяца к нему переехала и жена. Второй год молодая пара живет в городке Каухава и благодарит судьбу, подарившую им новый дом. О том, как легко арендовать квартиру, бесплатно учить финский язык и радостно жить в чужой стране – в рассказе "Обозревателю".

История переезда

В 2015-м году я закончила Винницкий национальный аграрный университет по специальности "бухгалтер". Через полгода вышла замуж и усердно занялась поиском работы вместе с мужем. Что мы только не пробовали! Что-то получалось, что-то не очень, но все равно хотелось большего.

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Так как муж хорошо владеет английским, мы начали искать страну, где бы нам хотелось жить и работать. Решили не обращаться в рекрутинговые компании по трудоустройству и искали вакансии сами. В один счастливый день муж получил сообщение о том, что его приглашают на работу в Финляндию. Он открыл визу и улетел, а я присоединилась через четыре месяца. Так началась новая страница нашей жизни!

Первые впечатления

Я приехала в июне и по приезду впечатлилась тем, что летом здесь практически нет ночи! Почти круглые сутки на улице день! Финляндию еще часто называют "Землей полуночного солнца". Также страна завораживает своими лесами и озерами (их насчитывается более 180 тысяч).

Автор: Instagram Натальи Лысой Аренда квартир от 350 евро, плюс залог в размере одного месяца арендной платы, который вернут после вислення

Живу я в маленьком городе Каухава, который находится в 400 километрах от столицы Хельсинки. Несмотря на его размеры, в городе много больших супермаркетов, в каждом из них стоят автоматы по приему бутылок. Люди сдают тару и получают взамен деньги или чек на покупку товара.

Удивила чистота на улицах, везде газон стригут чуть-ли не каждые два дня, а зимой снег в шесть утра уже расчищен возле каждого дома. Также свободно можно пить воду из-под крана, она считается самой чистой в мире! Еще понравилось, что в обеденное время в ресторанах и кафе настает "Lounas", во время которого платишь около 10 евро и кушаешь, сколько захочешь, и что захочешь. А еще в Финляндии не принято оставлять чаевые, они обычно включены в стоимость товаров и услуг.

Аренда жилья

В Финляндии снять жилье совсем не сложно. В каждом городе есть фирмы (Vuokra asunnot), в которые ты можешь обратиться за поиском аренды жилья. Их услуги бесплатны.

Автор: Instagram Натальи Лысой В обеденное время в ресторанах и кафе наступает "Lounas", во время которого платишь около 10 евро и ешь, сколько хочешь и чего хочешь

Агент показывает вам квартиру, и если все устраивает, то вы поселяетесь. После чего фирма отправляет договор на ваше имя, на новый адрес. Ценовая политика от 350 евро за квартиру. Также нужно заплатить залог в размере одного месяца арендной платы. Когда будете выселяться, эти деньги возвращают.

Еще один приятный бонус – финны обожают сауну. И при аренде жилья, почти в каждом доме и в каждой квартире она есть!

Работа

В основном работа для иностранцев в Финляндии – это заводы, сельское хозяйство, а также сфера IT-услуг. Если вы хороший специалист, есть опыт работы и знание языка, то найдете вакансию обязательно!

Автор: Instagram Натальи Лысой Воду из-под крана можно пить, она считается самой чистой в мире

Минимальная зарплата от 8,50 евро в час, в зависимости от класса специалиста. В сельском хозяйстве зарплата от 1500 евро в месяц, на заводах – от 2000 евро. В сфере IT-услуг – все зависит от класса специалиста.

Также в Финляндии есть сезонная работа, многие приезжают работать на клубничные фермы, но это очень тяжелый труд, на который не каждый решится. Еще многое зависит от урожая: никогда не угадаешь, останешься в плюсе или поедешь домой без заработка.

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После окончания сбора клубники, можно подзаработать в лесу, собирая ягоды. Чернику и бруснику можно сдавать в пунктах приема, которые находятся почти в каждом городе. Вся работа в Финляндии облагается налогом, кроме сбора лесных ягод.

Автор: Instagram Натальи Лысой Финны пунктуальны, они приедут на 10 минут раньше, но никогда не опоздают.

Финны очень придерживаются закона о равноправии. Между собой все равны. Женщины могут работать на одном уровне с мужчинами, и это считается нормальным. Во многих семьях бюджет может быть раздельным, и в ресторане каждый платит за себя.

Поддержка эмигрантов

В Финляндии есть организация ТЕ-toimisto – это офис по безработице, куда обращаются эмигранты и финны, которые потеряли работу или еще не нашли. Когда я туда обратилась, для меня составили план по интеграции в финское общество на три года.

Первым пунктом было изучение языка (курсы бесплатные). Но так как финский язык входит в пятерку самых сложных языков мира, на это потребуется примерно полтора года. Сейчас я прошла половину курса. По мере выполнения этого плана, финны помогают и финансово.

Автор: Instagram Натальи Лысой Почти в каждом доме и в каждой квартире есть сауна

Во время курсов нужно ходить на практику, обычно она связана с будущей профессией. Практика хорошо способствует улучшению разговорного уровня языка.

Обычно после окончания курсов идешь учиться дальше на профессию, либо можешь устроиться на работу, где хватает знания языка. Учеба в институтах на финском языке – бесплатная.

Медицинское обслуживание

В Финляндии очень развитая сеть центров здоровья, то есть поликлиник общего профиля, где оказывается первая врачебная помощь. По приезду нужно сделать карту государственного страхования Kela-kortti.

При обращении в поликлинику необходимо записаться на прием. Работники регистратуры попросят Kela-kortti, где есть вся необходимая информация о вас, и сообщат когда вы сможете попасть на прием. Каждое посещение доктора стоит 20 евро. Услуги поликлиники для ее клиентов относительно недорогие, так как они дотируются за счет налогов.

Автор: Instagram Натальи Лысой В Финляндии летом практически нет ночи

В аптеках без рецепта можно купить только примитивное обезболивающее. Круглосуточных аптек нет, работают с восьми утра до девяти вечера, и то не все. Я очень много медикаментов брала из Украины, так как зачастую знаю, что мне нужно, но в аптеках не продают.

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Каждая будущая мама получает от государства специальную коробку с набором предметов первой необходимости для младенца. Таким образом пытаются дать всем детям равные возможности, независимо от социального уровня семьи, в которой они родились. Все вещи очень хорошего качества, произведены в Финляндии.

Еда и продукты

По приезду в Финляндию столкнулась еще с одной проблемой – это готовка. Долго пришлось привыкать к тому, что здесь очень много совсем другой продукции и мало привычной нам еды. Мы с мужем сразу же поехали искать магазины с нашей продукцией, покупали все, что смогли найти (гречку 500 грамм – пять евро, шпроты – четыре евро, кильку – два с половиной евро, сгущенку – четыре евро).

В магазинах есть только красная и белая рыба, а хочется другой. Недавно нашли магазин, где продают скумбрию, которую привозят из Норвегии. Многие сами ездят туда на рыбалку и забивают холодильники свежей рыбой. Мы чаще всего ездим за рыбой в Таллин. Там огромный ассортимент и цены в половину дешевле.

Автор: Instagram Натальи Лысой Минимальная зарплата от 8,50 евро в час, в зависимости от класса специалиста

Конечно, стараюсь переходить на финские продукты, уже есть много понравившихся. Финны не очень сильно заморачиваются с готовкой, больше предпочитают быструю еду, которую можно заправить либо подогреть в духовке. Они очень часто ходят в ресторан, днем lounas –10 евро и ешь сколько можешь, вечером уже полная стоимость, на двоих можно хорошо покушать от 30 евро и выше.

Недалеко от нас есть китайский ресторанчик, куда мы часто ходим по праздникам или когда не хочется готовить. Там большой выбор блюд для любителей острой еды, или за 30 евро можно заказать большой сет суши и взять домой, где тебе в подарок положат еще что-то вкусненькое.

Финляндия придерживается государственной монополии на продажу алкогольных напитков. Алкоголь можно купить только в специальных магазинах. Они работают до 18:00, иногда до 20:00, в воскресенье и праздничные дни закрыты. Гражданам, которым нет 18-ти, или которые пришли в нетрезвом виде, – вообще ничего не продадут. Бутылку водки можно купить от 20 евро, вино – от 10 евро.

О местных жителях

Могу сказать, что финны очень трудолюбивый народ. Суровый климат, леса, болота, камни –все способствовало быть сильным и выносливым. Также они любят охоту и рыбалку, у многих есть свои дачные домики в глухом лесу, куда они приезжают летом, чтобы пойти в сауну и отдохнуть возле озера. Местные – большие патриоты. С ранних лет знают гимн Финляндии, в магазинах предпочитают покупать только свою продукцию.

Автор: Instagram Натальи Лысой Для эмигрантов проводят бесплатные курсы финского языка, который входит в пятерку самых сложных языков мира

В Финляндии два государственных языка – финский и шведский, а также очень многие знают английский, что помогает найти с ними общий язык. Также они очень экстремальные люди, любители острых ощущений. Хорошо играют в хоккей, очень развиты зимние виды спорта.

После приезда меня удивило, что все здесь очень медленные, время как будто остановилось. У каждого свой ежедневник, который расписан всеми делами. Они всегда знают, что дальше делать, и всегда пунктуальны. Фин лучше приедет на 10 минут раньше, но никогда не опоздает.

Вывод

Не могу не вспомнить, что в Финляндии живет настоящий Дед Мороз (по фин. Joulupukki). Он действительно живет в Лапландии, где у него есть свой офис и почта, которые работают круглый год. У него даже есть свой паспорт, где написано, что он родился "давным-давно". На улицах северных городов часто можно встретить оленя, гуляющего по улицам. Еще можно увидеть Северное сияние, иногда оно бывает даже в Хельсинки.

Хотя Финляндия очень холодная – зима длится почти шесть месяцев, а лета практически нет – я очень сильно ее полюбила. Финны приветливы и помогают интегрироваться в их общество.

Я живу в маленьком городке, но активно принимаю участие в культурной жизни города. Я состою в ассоциации, в которой есть хор. Мы часто участвуем в ярмарках, где продаем вкусную еду, а по праздникам поем на площадях, в разных организациях и в домах престарелых финские песни. Это помогает еще больше познакомиться с финнами и их культурой.

Бывает, что очень скучаем по дому и родным. Не исключено, что можем и вернуться обратно в Украину. Хотя Финляндия очень подкупает своими законами и уровнем жизни, шансом начать жизнь с нуля и чистого листа.

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.