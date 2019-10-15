Столяр может зарабатывать больше, чем человек с высшим образованием - рассказали об особенностях жизни в Швеции

Фото: Из открытых источников

Так сложилось в жизни, что тернопольчанка Оксана Н., ребенок военного, родившийся в Германии, сколько себя помнит — путешествует. Страны, в которых прожила дольше — это Германия и Швеция.

О своем опыте длительных странствий Оксана рассказала сайта о "Про Те".

Переезды с места на место, привыкание к обстоятельствам, быта, людям — все это как-то, со временем, что становится своего рода привычкой. Меня тянет хоть на время увидеть это новое, познакомиться с еще неизведанным, пройтись по улочкам, вдохнуть воздух и ощутить неповторимость, присущую той или иной местности.

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По специальности экономист, работала частным предпринимателем, иногда жалею, что не фрилансер. Еще есть возможности пожить дольше в той или иной стране и почувствовать во всю жизнь в ней, потому что туристические путешествия, как правило, не дают возможности открыть для себя страну полностью. Однако, как говорится, еще не вечер.

Автор: Из открытых источников Люди физических профессий могут неплохо зарабатывать

Дольше прожила в Германии и Швеции. По Германии — это было давно и, когда я попала в эту страну два года назад, поняла — что время идет, все меняется, страна развивается. А вот со Швецией у меня более "свежие" воспоминания, потому что посещаю эту страну довольно часто в течение достаточно длительного периода времени.

Имеют шансы украинцы в Швеции на интеллигентную работу? Приходится работать только физически? Сегодня никого, видимо, не удивишь тем, что люди мигрируют в поисках лучших заработков, качественной образования для своих детей, спокойной жизни для себя.

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Украинцы едут на работу в Польшу, поляки - в Швецию, шведы - в Норвегию (хотя не так массово, как украинцы и поляки). Это вполне естественно, когда человек ищет, где лучше. Пожалуй, всех, кто еще думает о том, чтобы, возможно, переехать куда-то, интересует, какие шансы у украинцев на интеграцию в общество, в котором они собираются жить. Насколько трудно может быть, придется постоянно выполнять физическую работу, или, возможно, можно найти что-то лучше.

Автор: Из открытых источников Обучение для иностранцев из семей швейцарцев будет бесплатным, однако придется покупать много книг и хорошо знать английский язык

В Швеции физическим трудом можно заработать иногда гораздо больше, чем имея за плечами университет. Высшее образование в них — не "must have", как в Украине. В вуз идут, как правило, 7по призванию, чтобы узнать что-то новое или изучить вопрос, который давно интересует. Часто после окончания школы принимают перерыв на год, чтобы подумать, путешествовать или просто поработать.

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Подрабатывать в Швеции можно с 15 лет с разрешения родителей, и дети охотно это делают. Бывает и так, что, проучившись один год, студент бросает учебу, потому что понимает, что это "не его", а затем, лет через пять, а иногда и 10 возвращается к учебе. Все это время он может работать, выполняя низкоквалифицированную работу, окончить курсы или колледж, получив другую профессию и тому подобное.

К примеру, профессия столяра или сварщика — очень хорошо оплачиваемые, но учиться нужно 3 года. Хотелось бы отметить также, что студентом можно стать даже в зрелом возрасте.

Автор: Из открытых источников В университет идут не всегда, могут бросить учебу и вернуться к нему лет через 10

Конечно, украинцы имеют возможность получить так называемую интеллигентную работу в этой стране. К примеру, если украинец IT профессионал и его пригласила на работу шведская компания, или имеет диплом международного вуза, который признается в Швеции и владеет английским и шведским языками. Во всех других случаях, если речь идет о среднестатистическоэмигранттк — выход один — обучение.

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Обучение для иностранцев платное, но если вы являетесь членом семьи шведского гражданина — оно будет бесплатным. Однако не совсем, потому что книги нужно покупать за свой счет. Книг придется покупать много, так как основная в шведской образования — это самоорганизация и самостоятельное обучение. К тому же, чтобы начать обучение, нужно обладать хотя бы на английском академическим языком и иметь сертификат TOEFL или IELTS. Платное обучение довольно дорогое и может обойтись в 10 000 евро в год, но всегда есть возможность получить стипендию или грант.

Если перспектива обучения все-таки выглядит довольно неприглядно, можно окончить курсы и пойти работать в организацию, ухаживают за престарелыми (hemtjänst), или другие социальные службы. Такие компании бывают как частными, так и государственными. Работу в них, как правило, неплохо оплачивают. Однако нужно всегда помнить, что это тяжелая работа, она требует подготовки и, во многих случаях, знания шведского языка.

Автор: Из открытых источников Надо 3 года, чтобы освоить новую профессию

Вся эта информация касается тех эмигрантов, которые находятся в стране легально. Они имеют право работать, обладают специальным кодом (его называют "четыре цифры"), по которому платят налоги.

Чего может бояться эмигрант? Как по мне, эмигрант может бояться только себя: чтобы не нарушить закон и не попасть в настоящую беду.

Переехав в Швецию, каждый должен понимать, что правила едины для всех и путей их обхода не существует. Швеция — страна с населением около 10 млн человек, площадью 447 435 квадратных километров и 51 599, 87 USD ВВП на душу населения, в которой это самое население мультикультурное и система требует, чтобы каждый относился к другому максимально толерантно. Сейчас в стране много дискуссий на эту тему и об этом действительно можно много говорить. Люди имеют совершенно противоположные мнения по этому поводу, но оскорбление человека другой расы — это то, чего нужно бояться, если можно так сказать, чтобы не поступить со своей стороны.

Автор: Из открытых источников Местные очень толерантны и не хотят никого обижать

Обвинения в расизме — очень серьезная вещь, через которую можно, как минимум, потерять работу. То же касается обращения с женщинами со стороны мужчин.

Шведы — это люди, которые очень не хотят кого-то обидеть. Они скорее не скажут, чем потом будут корить себя за то, что кто-то плохо себя чувствует от их слов или действий. Это и хорошо, и не очень, потому что иногда не знаешь верно ты поступил или нет. К тому же они очень терпеливы - индивидуальность превыше всего, а если ты еще и эмигрант и делаешь что-то не так, они могут просто подумать, что у тебя дома так принято. Ну или они просто не очень озабочены тобой.

Конечно, бывают разные люди: очень прямолинейные, которые говорят в глаза все, что думают, бывают грубыми и т.д., но это все встречается значительно реже, чем, скажем, у нас. Если дошло до того, что кто-то кого-то обидел, лучше об этом поговорить - у них принято говорить о таких вещах, чтобы узнать почему именно человек совершил так, как поступил. Однако бывает всякое. Они — обычные люди, как и мы с вами.

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Проживание в другой стране — это всегда достижение, даже если в начале трудно или невыносимо трудно. Это знакомство с культурой, бытом. Это расширение горизонтов, умение лучше понимать других людей и не только их язык, но и человеческую натуру вообще.

Когда ты далеко от дома — постоянно учишься и это один из самых ценных сокровищ, которые можно получить. Эмиграция, на самом деле — это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Но если человек уже принял решение переехать в другую страну, мой совет — изучайте язык и знакомьтесь с местными, так вы почерпнете значительно больше.

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.