 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 774
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 648
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3573
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 261
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1098
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2781
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1836
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 765
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
7
6
6
8
5
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 261
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2781
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1836
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 603
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 297
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 00:15

Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
7

  Комментировать

Вступить в школу можно, как только исполнится 5 лет.
Фото: segodnya.ua
С Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов по 1000 долларов.
Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или обучение
В Австралии ценят работу сантехников и электриков
Свадьба на побережье. Все расходы по организации церемонии полностью взял на себя жених

в Австралии пачка сигарет больше похожа на энциклопедию болезней от курения. Что в Зеландии не используют наличные, подростки красят волосы в зеленый цвет и носят пуховики с вьетнамками, а в аэропорту Окленда вас встретят гномы и дракон.

Чтоб проверить это, вам придется потратить от 23 часов и 2000 долларов на полет. Но все очевидцы говорят — оно того стоит, пишут на сайте segodnya.ua.

Блогер: люди-киви, богатые китайцы и икра ежа

32-летний бизнесмен и блогер Александр Басан уже 4 года живет в Окленде.

"На момент моего переезда о Новой Зеландии было мало информации — только один русскоязычный блог, — вспоминает Александр. — Мне хотелось получить опыт эмиграции, а сюда можно было оформить переезд за короткий период и хорошую стоимость. Я считал удаленность Зеландии преимуществом".

Автор: segodnya.ua
  С Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов по 1000 долларов.
С Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов по 1000 долларов.

Первые 2,5 года Александр совсем не выезжал из страны, но много путешествовал по острову.

"В выходные я сажусь в машину и еду встречать рассвет на каком-то пляже или выбираю пешеходный маршрут" — делится блогер.

Здесь очень популярны виды отдыха, связанные с природой. Но сейчас мне не хватает близости к цивилизации, ведь из Киева за несколько часов можно добраться в любой город Европы. Из Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов за 1000 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию

"В центре Окленда все чаще появляются вывески с иероглифами, — делится наш герой. — Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или учебу. Здесь они считаются обеспеченным населением. Они покупают недвижимость и дорогие автомобили, поэтому многие бизнесмены ориентируются на них. В отличие от украинцев, местные жители — киви — не придают большого значения роскоши. Никто на Lexus не будет демонстративно "подрезать" водителя на старой Toyota. Однако, в Украине люди сердечнее. И я скучаю по душевному общению. Киви очень приветливые, но подружиться с местными сложно. Тем не менее контакты заводить необходимо. Здесь принято нанимать на работу знакомых людей, в чьей адекватности работодатель уверен. Потому как больше ценятся не технические навыки, а умение быть частью коллектива".

Автор: segodnya.ua
  Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или обучение
Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или обучение

Еще Александр скучает по нашей пицце. Хотя в Зеландии есть свои "хиты" — например, икра ежа.

Пара: вьетнамки зимой и хака

Ирине Воробьевой, интерну-медику, счастливый билет в Новую Зеландию достался благодаря школьным подругам, открывшим брачное агентство в Запорожье:

"Мой будущий муж был один из 7 новозеландцев, которые приехали в Украину найти невест. Но мы с Джеймсом единственные, кто сыграл свадьбу. Позже муж признался, что влюбился в меня благодаря борщу со сметаной, пюре и котлетам, которые я посоветовала ему заказать при первой встрече. Он в свою очередь тоже впечатлил мою маму кулинарным шедевром — десертом "Яблочные крошки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко

Я нанесла ответный визит через год. В небольшом городе Нейпир я попала в настоящий холостяцкий дом с метровым слоем пыли и горой одежды на диване. Джеймс сделал мне предложение на Рождество. Я подозревала, что кольцо он купил еще в Украине, но ему важно было одобрение родителей. Хотя поначалу они отнеслись ко мне с опаской. Билеты из Украины в Новую Зеландию стоят от 55 тыс. гривен, поэтому моих родственников на свадьбе не было. Мама смотрела церемонию по Skype. Ноутбук стоял на отдельном стульчике. На свадьбе дяди Джеймса в мою честь исполнили национальный маорийский танец с пением — хаку. Это было классное зрелище. Его учат даже в школах. Мы живем возле школы, поэтому часто слышу детские голоса, в унисон кричащие слова хаки. И каждый раз вспоминаю свадьбу.

Автор: segodnya.ua
  В Австралии ценят работу сантехников и электриков
В Австралии ценят работу сантехников и электриков

После свадьбы я работала год официанткой, но позже стала помогать Джеймсу вести бизнес, занимаясь бумажными делами лесоповалочной фирмы. Я — дома, а он на участках. Сначала меня даже раздражала нарочитая приветливость, но потом я к ней привыкла, как и ко внешнему виду местных. Здесь в любое время года можно увидеть людей во вьетнамках. Это — национальная обувь на все случаи жизни. Идешь зимой по улице, а тебе на встречу — человек в пуховике и вьетнамках. Тинейджеры вообще могут выходить в пижамах и носках, без обуви".

Семья: бизнес-вата и штраф за лампу

Семья Карпенко иммигрировала в Австралию по студенческой визе, когда их маленькой дочке Соломии исполнился год.

"Был январь. Прямо в аэропорту мы переоделись в шорты, а шубы оставили родителям, которые нас провожали, — вспоминает Ирина. — Перелет длился 28 часов. Дочь его перенесла стойко, но после очередной пересадки мы попали в компанию пяти младенцев. Взяв пример друг с друга, дети плакали все три часа до приземления. Забронировать здесь жилье, находясь в Украине, было невозможно. 10 дней мы жили в хостеле с пьющими и курящими травку подростками. После нам удалось переехать в квартиру без мебели и с голыми стенами. Повезло, что местные здесь часто обновляют интерьер, вынося старые вещи за калитку. Так мы нашли мебель и даже работающий компьютер. Переезжая в другой штат, мы все это продали".

Автор: segodnya.ua
  Свадьба на побережье. Все расходы по организации церемонии полностью взял на себя жених
Свадьба на побережье. Все расходы по организации церемонии полностью взял на себя жених

Чтоб иметь стабильный доход, отец семейства Дмитрий купил аппарат для производства сладкой ваты.

"В Мельбурне власти все помешаны на технике безопасности, и без лицензий, справок, сертификатов ты просто не имеешь права что-то делать, — сетует Дмитрий. — Мне повезло договориться продавать вату на территории рынка без всякой бюрократии за 80 долларов в сутки. В первый день торговли весь день шел ливень. Мне удавалось выручить почти 350 долларов за день. Здесь очень ценятся работы, которые у нас не в чести: сантехники и электрики. Даже чтобы вкрутить лампочку в собственной квартире, нужно особое разрешение. Если ты сделаешь это сам, а потом случится пожар — тебя оштрафуют. Местные мужчины даже не возят с собой в машине инструменты и, думаю, даже не держали их в руках".

Кочевники: День королевы и скайп-диктант

Толчком к переезду для семьи Анжелы Романенко стало ограбление львовской квартиры. Собрав по чемодану уцелевших вещей, семья освоила жизнь диджитал-кочевников. Сначала перебралась в Черногорию, а 2015 году в Новую Зеландию на дипломную програму, которую советовали Kiwi Education.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине

"До этого момента у меня не было высшего образования, но был опыт работы программистом, — делится Анжела. — Со многими клиентами из СНГ мы сотрудничаем до сих пор. Благодаря интернету мы не привязаны к определенному месту, и у нас есть доход. Спустя время я стала скучать по киевской IT-тусовке. Поэтому периодически приезжаю на конференции за вдохновением. В Зеландии население маленькое — участники почти одни и те же. Из Украины в качестве сувениров привожу львовский кофе и шоколад".

Автор: segodnya.ua
  Чтобы иметь стабильный доход, отец семейства Дмитрий купил аппарат для производства сладкой ваты.
Чтобы иметь стабильный доход, отец семейства Дмитрий купил аппарат для производства сладкой ваты.

Сын Анжелы пошел в первый класс уже в Окленде:

"Система образования очень отличается от нашей. Во-первых, поступить в школу можно, как только исполнится 5 лет. Ждать первого сентября не нужно. Во-вторых, здесь тематическое обучение. Например, целую четверть в школе будут изучать космос. Тогда на математике ученики будут делать рассчеты растояний между планетами, а на литературе читать о черных дырах. Благодаря школе сын стал разговаривать на английском за несколько месяцев. Его местные принимают за своего. Но дома мы говорим только по-русски, а бабушка по Skype пишет диктанты с внуком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев

"Жизнь в Новой Зеландии очень неспешная, как в любой развитой и теплой стране, — рассказывает Анжела. — Просыпаются тут рано: кофейни открыты уже к 6:00, а вот после 17:00 мало кого можно застать за работой. Китайские рестораны — исключение. Они ориентируются на приезжих и открывают двери с 16:00 до позднего вечера. В Зеландии очень развита культура барбекю. Во многих парках стоят мангалы газовые и на дровах. Поэтому ничего, кроме еды, приносить не нужно. В Рождество здесь +20 градусов, поэтому многие собираются в парке на пикник с остатками праздничного ужина. Кроме всего прочего, киви отмечают День рождения английской королевы и День трудящихся".

Перед вступлением в школу в Ливане обязательно надо три года проучиться в детском саду. В первый класс идут в 6 лет, как в Украине.

segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 16362
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 14400
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования 1 Просмотров: 13141
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 12969
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
10
 4 Просмотров: 9990
Диаспора
Начинал уборщиком, а стал заместителем директора: как украинец делает успешную карьеру в США
Начинал уборщиком, а стал заместителем директора: как украинец делает успешную карьеру в США Просмотров: 522
"Каждый год надо покупать все книги" - диаспорянка о школах в Ливане
"Каждый год надо покупать все книги" - диаспорянка о школах в Ливане
5
 Просмотров: 270
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
6
 Просмотров: 1548
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
6
 Просмотров: 1566
Нет дополнительных выходных: украинка рассказала о жизни в Беларуси
Нет дополнительных выходных: украинка рассказала о жизни в Беларуси
5
 Просмотров: 3402
Больше всего комментируют
9
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
8
Зеленский устал - Богдан
5
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
4
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Голосов: 597
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua