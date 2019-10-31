Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии

Фото: segodnya.ua

в Австралии пачка сигарет больше похожа на энциклопедию болезней от курения. Что в Зеландии не используют наличные, подростки красят волосы в зеленый цвет и носят пуховики с вьетнамками, а в аэропорту Окленда вас встретят гномы и дракон.

Чтоб проверить это, вам придется потратить от 23 часов и 2000 долларов на полет. Но все очевидцы говорят — оно того стоит, пишут на сайте segodnya.ua.

Блогер: люди-киви, богатые китайцы и икра ежа

32-летний бизнесмен и блогер Александр Басан уже 4 года живет в Окленде.

"На момент моего переезда о Новой Зеландии было мало информации — только один русскоязычный блог, — вспоминает Александр. — Мне хотелось получить опыт эмиграции, а сюда можно было оформить переезд за короткий период и хорошую стоимость. Я считал удаленность Зеландии преимуществом".

Автор: segodnya.ua С Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов по 1000 долларов.

Первые 2,5 года Александр совсем не выезжал из страны, но много путешествовал по острову.

"В выходные я сажусь в машину и еду встречать рассвет на каком-то пляже или выбираю пешеходный маршрут" — делится блогер.

Здесь очень популярны виды отдыха, связанные с природой. Но сейчас мне не хватает близости к цивилизации, ведь из Киева за несколько часов можно добраться в любой город Европы. Из Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов за 1000 долларов.

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"В центре Окленда все чаще появляются вывески с иероглифами, — делится наш герой. — Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или учебу. Здесь они считаются обеспеченным населением. Они покупают недвижимость и дорогие автомобили, поэтому многие бизнесмены ориентируются на них. В отличие от украинцев, местные жители — киви — не придают большого значения роскоши. Никто на Lexus не будет демонстративно "подрезать" водителя на старой Toyota. Однако, в Украине люди сердечнее. И я скучаю по душевному общению. Киви очень приветливые, но подружиться с местными сложно. Тем не менее контакты заводить необходимо. Здесь принято нанимать на работу знакомых людей, в чьей адекватности работодатель уверен. Потому как больше ценятся не технические навыки, а умение быть частью коллектива".

Автор: segodnya.ua Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или обучение

Еще Александр скучает по нашей пицце. Хотя в Зеландии есть свои "хиты" — например, икра ежа.

Пара: вьетнамки зимой и хака

Ирине Воробьевой, интерну-медику, счастливый билет в Новую Зеландию достался благодаря школьным подругам, открывшим брачное агентство в Запорожье:

"Мой будущий муж был один из 7 новозеландцев, которые приехали в Украину найти невест. Но мы с Джеймсом единственные, кто сыграл свадьбу. Позже муж признался, что влюбился в меня благодаря борщу со сметаной, пюре и котлетам, которые я посоветовала ему заказать при первой встрече. Он в свою очередь тоже впечатлил мою маму кулинарным шедевром — десертом "Яблочные крошки".

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Я нанесла ответный визит через год. В небольшом городе Нейпир я попала в настоящий холостяцкий дом с метровым слоем пыли и горой одежды на диване. Джеймс сделал мне предложение на Рождество. Я подозревала, что кольцо он купил еще в Украине, но ему важно было одобрение родителей. Хотя поначалу они отнеслись ко мне с опаской. Билеты из Украины в Новую Зеландию стоят от 55 тыс. гривен, поэтому моих родственников на свадьбе не было. Мама смотрела церемонию по Skype. Ноутбук стоял на отдельном стульчике. На свадьбе дяди Джеймса в мою честь исполнили национальный маорийский танец с пением — хаку. Это было классное зрелище. Его учат даже в школах. Мы живем возле школы, поэтому часто слышу детские голоса, в унисон кричащие слова хаки. И каждый раз вспоминаю свадьбу.

Автор: segodnya.ua В Австралии ценят работу сантехников и электриков

После свадьбы я работала год официанткой, но позже стала помогать Джеймсу вести бизнес, занимаясь бумажными делами лесоповалочной фирмы. Я — дома, а он на участках. Сначала меня даже раздражала нарочитая приветливость, но потом я к ней привыкла, как и ко внешнему виду местных. Здесь в любое время года можно увидеть людей во вьетнамках. Это — национальная обувь на все случаи жизни. Идешь зимой по улице, а тебе на встречу — человек в пуховике и вьетнамках. Тинейджеры вообще могут выходить в пижамах и носках, без обуви".

Семья: бизнес-вата и штраф за лампу

Семья Карпенко иммигрировала в Австралию по студенческой визе, когда их маленькой дочке Соломии исполнился год.

"Был январь. Прямо в аэропорту мы переоделись в шорты, а шубы оставили родителям, которые нас провожали, — вспоминает Ирина. — Перелет длился 28 часов. Дочь его перенесла стойко, но после очередной пересадки мы попали в компанию пяти младенцев. Взяв пример друг с друга, дети плакали все три часа до приземления. Забронировать здесь жилье, находясь в Украине, было невозможно. 10 дней мы жили в хостеле с пьющими и курящими травку подростками. После нам удалось переехать в квартиру без мебели и с голыми стенами. Повезло, что местные здесь часто обновляют интерьер, вынося старые вещи за калитку. Так мы нашли мебель и даже работающий компьютер. Переезжая в другой штат, мы все это продали".

Автор: segodnya.ua Свадьба на побережье. Все расходы по организации церемонии полностью взял на себя жених

Чтоб иметь стабильный доход, отец семейства Дмитрий купил аппарат для производства сладкой ваты.

"В Мельбурне власти все помешаны на технике безопасности, и без лицензий, справок, сертификатов ты просто не имеешь права что-то делать, — сетует Дмитрий. — Мне повезло договориться продавать вату на территории рынка без всякой бюрократии за 80 долларов в сутки. В первый день торговли весь день шел ливень. Мне удавалось выручить почти 350 долларов за день. Здесь очень ценятся работы, которые у нас не в чести: сантехники и электрики. Даже чтобы вкрутить лампочку в собственной квартире, нужно особое разрешение. Если ты сделаешь это сам, а потом случится пожар — тебя оштрафуют. Местные мужчины даже не возят с собой в машине инструменты и, думаю, даже не держали их в руках".

Кочевники: День королевы и скайп-диктант

Толчком к переезду для семьи Анжелы Романенко стало ограбление львовской квартиры. Собрав по чемодану уцелевших вещей, семья освоила жизнь диджитал-кочевников. Сначала перебралась в Черногорию, а 2015 году в Новую Зеландию на дипломную програму, которую советовали Kiwi Education.

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"До этого момента у меня не было высшего образования, но был опыт работы программистом, — делится Анжела. — Со многими клиентами из СНГ мы сотрудничаем до сих пор. Благодаря интернету мы не привязаны к определенному месту, и у нас есть доход. Спустя время я стала скучать по киевской IT-тусовке. Поэтому периодически приезжаю на конференции за вдохновением. В Зеландии население маленькое — участники почти одни и те же. Из Украины в качестве сувениров привожу львовский кофе и шоколад".

Автор: segodnya.ua Чтобы иметь стабильный доход, отец семейства Дмитрий купил аппарат для производства сладкой ваты.

Сын Анжелы пошел в первый класс уже в Окленде:

"Система образования очень отличается от нашей. Во-первых, поступить в школу можно, как только исполнится 5 лет. Ждать первого сентября не нужно. Во-вторых, здесь тематическое обучение. Например, целую четверть в школе будут изучать космос. Тогда на математике ученики будут делать рассчеты растояний между планетами, а на литературе читать о черных дырах. Благодаря школе сын стал разговаривать на английском за несколько месяцев. Его местные принимают за своего. Но дома мы говорим только по-русски, а бабушка по Skype пишет диктанты с внуком".

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"Жизнь в Новой Зеландии очень неспешная, как в любой развитой и теплой стране, — рассказывает Анжела. — Просыпаются тут рано: кофейни открыты уже к 6:00, а вот после 17:00 мало кого можно застать за работой. Китайские рестораны — исключение. Они ориентируются на приезжих и открывают двери с 16:00 до позднего вечера. В Зеландии очень развита культура барбекю. Во многих парках стоят мангалы газовые и на дровах. Поэтому ничего, кроме еды, приносить не нужно. В Рождество здесь +20 градусов, поэтому многие собираются в парке на пикник с остатками праздничного ужина. Кроме всего прочего, киви отмечают День рождения английской королевы и День трудящихся".

Перед вступлением в школу в Ливане обязательно надо три года проучиться в детском саду. В первый класс идут в 6 лет, как в Украине.