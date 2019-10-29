"Каждый год надо покупать все книги" - диаспорянка о школах в Ливане

Автор: фото предоставлено Светланой Корниенко Ливан: украинка Светлана Корниенко рассказала об особенностях школьного обучения в восточной стране

Перед вступлением в школу в Ливане обязательно надо три года проучиться в детском саду. В первый класс идут в 6 лет, как в Украине.

Но в Ливане предпочтение отдается частным школам. Государственных школ меньше и у них учится много бедных сирийцев. Потому местные жители пытаются записать своих детей в частную школу.

"Месяц обучения в частной школе стоит 300 долларов. Стоимость зависит от школы и класса. Чем старше класс, тем цена выше, говорят местные. В школу для обучения ежегодно нужно покупать все учебники и униформу", - рассказывает Gazeta.ua Светлана Корниенко из города Ватутино Черкасской области. Вышла замуж за ливанцем Ибрагимом. Поселились в городе Сайда. Там преподает английский. Параллельно ведет блоги в Instagram и рассказывает об особенностях жизни в Ливане.

Автор: фото предоставлено Светланой Корниенко Ливан: украинка Светлана Корниенко рассказала об особенностях школьного обучения в восточной стране

Интересовалась, сколько надо иметь дохода ежемесячно, чтобы ребенок учился в частной школе, то суммы очень различаются. Одни говорят, что полторы тысячи долларов будет достаточно, а другие говорят, надо зарабатывать 5-6 тысяч. Надо учитывать живут ли в собственной квартире или арендуют. Также следует быть готовым, что школьные автобусы возят детей за отдельную доплату.

Автор: фото предоставлено Светланой Корниенко Ливан: украинка Светлана Корниенко рассказала об особенностях школьного обучения в восточной стране

В Ливане почти нет общественного транспорта. Каждый ездит на своей машине.

"В школе нет такого понятия как "группа продленного дня". Муж создал благотворительную организацию "Бежать к награждению", чтобы подтянуть в обучении детей из бедных семей и сирийских беженцев. Их родители часто сами не грамотные. Не умеют читать", - говорит Светлана Корниенко.

Сейчас есть 79 детей. Учатся в две смены.

Автор: фото предоставлено Светланой Корниенко Ливан: украинка Светлана Корниенко рассказала об особенностях школьного обучения в восточной стране

"Я учу их английскому языку. Другие учителя помогают делать домашнее задание, которое тоже на английском. Дети часто не могут сдать экзамены. Система образования в Ливане достаточно сильная, но сложная. Все предметы преподают на английском или французском. Но общаются на арабском с ливанским диалектом", - подчеркнула Светлана.

Автор: фото предоставлено Светланой Корниенко Ливан: украинка Светлана Корниенко рассказала об особенностях школьного обучения в восточной стране

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Таких детсадов, которые мы привыкли видеть в Украине, в Иране нет. Там не встретишь учебное заведение с огромными площадками на 12 групп. Детям проводят музыкальные занятия. Но самое главное - там нет кухни. А значит - детей там ни кормят. Стоимость посещения детского сада очень колеблется. Цена зависит от района. Сейчас в Иране минимальная зарплата $ 100. Средняя колеблется $ 250-400.