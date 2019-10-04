Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране

Фото: Предоставлено Вероникой

В Иране нет бесплатной медицины. Даже при простом осмотре врачу надо предварительно заплатить. Самая популярная операция в стране — ринопластика. Здесь научились делать ее за полчаса. Однако после процедуры клиенты не отлеживаются в больнице. Приходят в себя в коридоре и идут домой.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 26-летняя Вероника из Киева. Она имеет высшее образование учителя-переводчика персидской и английского языков. В 2014 году девушка вышла замуж за иранца и переехала жить к нему в город Тегеран.

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"Второго сына рожала в частной клинике уже в Иране. Оборудование, обслуживание и условия были на высшем уровне. Если хочешь анестезию — пожалуйста. Но за твои деньги. Здесь 65-70% женщин рожают через кесарево сечение, потому что боятся боли. Врачи вообще не настаивают на естественных родах. Поэтому когда я решила рожать самостоятельно, весь персонал забегал посмотреть на меня — на ту, что отказалась от кесарева, — рассказывает Вероника, — Кормят после родов рисом и шашлыком. Принесли еще йогурт и апельсиновый сок и яблоко. Я спрашивала о диету, поскольку в Украине сразу ограничивают в еде. А здесь уверяли, что не надо таких жертв. Надо набираться сил, так колики у ребенка будут в любом случае. И ничего, ребенок спал хорошо ".

Автор: Предоставлено Вероникой Иранские женщины рожают через кесариво сечение, потому что боятся боли

Девушка рассказывает, что рожениц выписывают в день после родов. Нет никакой социальной помощи на ребенка или роды. По медицинской страховке могут вернуть максимум 10% расходов. Однако страховку оформить непросто. Ее дают только тем, кто работает на государство.

"Мы оформили страховку через свекра. Он работает в государственной организации и попросил открыть ее для сына, моего мужа. А муж уже оформил для меня. Даже предприниматель, который никак не работает на государство, не откроет себе страховку, — делится Вероника, — По страховке лекарства выходят дешевле. Например, стоимость упаковки 10 гривен, для вас будет стоить 5. Все сразу записывают в вашу специальную книжечку. Просто так не придадут лекарство".

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Бесплатной медицины в стране нет. За все надо платить. Девушка рассказывает, что с жалобой на кашель, врач без осмотра сразу выписывает кучу медикаментов. Также не нашла еще хороших стоматологов.

Автор: Из открытых источников Более половины иранцев делали ринопластику

"Я пришла к стоматологу на осмотр. И пока пациентка на сиденье сидела и у нее застывала пломба, меня позвала врач. Сказала открывать рот, чтобы она посмотрела есть ли у меня проблемы. Просто заглянула мне в рот и направила на рентген. А когда лез зуб мудрости говорили, что надо резать и делать операцию. Тогда через несколько дней должна была ехать в Украину и решила подождать. Украинский стоматолог рассказала, что у меня просто воспаление, потому, что набилась пища. Почистила током воды, положила лекарство и все, - рассказывает Вероника, - В Иране стоматологи не пытаются до последнего бороться за зуб пациента, сразу вырывают. Поэтому вижу много молодежи с дырками вместо зубов. А если ставят виниловые коронки — они напоминают подушечки жвачки "Орбит", просто ужас!"

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Однако девушка отмечает, что специалисты отдельных сфер очень хорошие. В частности, кардиологи и пластические хирурги. В Иране более половины местных делали ринопластику, что стоит 900 долларов.

"Очень большой спрос на пластические операции на носу. Мне кажется, что здесь врачи с закрытыми глазами уже ее делают, - делится Вероника, - Сама операция длится минут тридцать. Пациенты не лежащих после нее в платах. После нее посиди тихонько в коридоре, отойдет и идет домой ".

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.