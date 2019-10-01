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среда, 02 октября 2019 00:15

Диаспорянка рассказала об особенностях аренды и покупки недвижимости в Канаде

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Автор: фото предоставлено Натальей Малисевич
  Жилье в Канаде: украинка Наталья Малисевич рассказала об особенностях аренды и покупки
Жилье в Канаде: украинка Наталья Малисевич рассказала об особенностях аренды и покупки

После переезда в Канаду много эмигрантов при возможности покупают жилье.

Недвижимость можно купить в кредит. Банки предоставляют его на 20-25 лет под 3-5 процентов годовых после изучения кредитной истории.

"Банк себя не обманет. Требует застраховать свою жизнь и семью от несчастного случая. Здесь почти все берут кредит. Никто не собирает 20 лет деньги, чтобы купить себе жилье", - рассказывает Gazeta.ua Наталия Малисевич с Житомира. Переехала с мужем в Канаду 4 месяца назад. Поселились в провинции Нью-Брансуик.

Если владелец жилья теряет работу, банк откладывает уплату кредита. В случае, когда семья остается без кормильца, банк покроет кредит. Правда, все зависит от суммы. В крайнем случае дом могут продать, а остаток средств отдается владельцу, говорит девушка.

Жилье в аренду тоже имеет свои преимущества и нюансы. Объявления об аренде дома или квартиры люди вывешивают на заборах. Сдают исключительно с первого числа месяца. Обычно любят сдавать в аренду на год.

Автор: фото предоставлено Натальей Малисевич
  Жилье в Канаде: украинка Наталья Малисевич рассказала об особенностях аренды и покупки
Жилье в Канаде: украинка Наталья Малисевич рассказала об особенностях аренды и покупки

"В городе сдают в аренду большие имения, которые перерабатывают в несколько квартир. Мы сняли квартиру-студию с большими окнами от пола до потолка. Ее переоборудовали в бывшем спорт-магазине. Владельцы позволили держать маленьких собак и кошек. Владельца должны предупредить хотя бы за месяц, что хотим уехать".

Автор: фото предоставлено Натальей Малисевич
  Жилье в Канаде: украинка Наталья Малисевич рассказала об особенностях аренды и покупки
Жилье в Канаде: украинка Наталья Малисевич рассказала об особенностях аренды и покупки

В городе две официальных языка - английский и французский. Оказалось, 90 процентов местного населения говорит по-французски.

"Это немного ввело нас в ступор. Ее совсем не знали. Из-за этого долго искали наиболее подходящее жилье. Когда только приехали, то нам сказали, что квартиры здесь сдаются без бытовой техники. Арендовали за 800 долларов. Должны были сразу купить самое необходимое. А потом узнали, что за 500 долларов сдают с коммуналкой и техникой", - добавила Наталья.

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Украинец Юрий Пастернак, в годы Второй мировой пережил пять нацистских концлагерей, переехал в США собственноручно построил базу отдыха на живописном озере недалеко от Нью-Йорка.

Курортный сезон на этой базе отдыха длится с конца мая до середины сентября. Бизнес идет хорошо, и люди за год вперед заказывают номера.

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