Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле

Фото: tripmydream.com

Первое, что поражает в Израиле – это обилие зелени. Ожидаешь увидеть пустыню, а попадаешь в прогрессивный европейский рай. В Израиле очень продуманы системы ирригации, что помогает создавать и поддерживать целые леса на пустынных или болотистых территориях.

Одесситка Лена Нежевенко рассказала нам о том, чему её научила жизнь за границей и чем был полезен этот опыт, пишут на ресурсе tripmydream.com.

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"В отличие от многих разумных людей, которые взвешивают каждый шаг перед отъездом за границу на длительный срок, у меня всё случилось очень спонтанно и без плана. Это был 2012 год, мне только исполнилось 19 лет, и я случайно узнала о возможности поехать учиться в Израиле, и не просто в Израиле, а в Иерусалиме, - пишет Лена, - Конечно, родители требовали больше информации, хотели понимать куда и зачем я еду, какие условия предоставляются и так далее, но мне было всё равно. Я нуждалась в новом опыте, новых впечатлениях, и мне хотелось вырваться из Одессы и посмотреть мир. Буквально за три недели я собрала все документы, нашла деньги на билет, оформила визу и улетела. Чтобы понять насколько всё было в притык, свой паспорт с визой я получила в "Борисполе", где у меня была пересадка из Одессы в Тель-Авив".

Многонациональность

Нужно понимать, что Израиль – своего рода сборная солянка. Еще в конце 19 века сюда начали стекаться евреи со всего мира, у которых из общего был только язык для молитв (в разных направлениях иудаизма могут кардинально отличатся традиции и подходы к трактовке тех или иных заповедей). Также из 7 миллионов израильтян около миллиона это этнические арабы, некоторые из которых даже служат в израильской армии.

Автор: tripmydream.com В Израиле можно найти представителей множества национальностей, даже филиппинцев

Плюс, последние 10 лет в стране наплыв африканских беженцев, которых Израиль по этическим и моральным причинам не может депортировать обратно. Тут можно найти представителей множества национальностей, даже филиппинцев – чаще всего здесь они ухаживают за пожилыми людьми. Среди всего этого многообразия, больше всего меня поразило то, что для каждого есть место, и все эти люди друг с другом уживаются.

Свобода

Она чувствуется во всем. Есть шутка про еврея на необитаемом острове и две синагоги (он построит две синагоги, чтобы в одну из них можно было не ходить). Так вот это не шутка, а национальная особенность. ЛГБТ-парады, возможность быть таким, каким хочется, даже "обязательную" службу в армии можно заменить волонтерством. Оно совсем не престижно среди молодежи, но дает возможность выбора тем, кто не разделяет ценности армии и войны.

Безопасность

То, что дети с 3-х лет гуляют во дворе без присмотра – нормальное явление. Как ни странно, эти же маленькие человечки прекрасно знают, где находится бомбоубежище, и что нужно делать при первых звуках сирены. Когда я была в Израиле, впервые за всю историю бомбили Иерусалим, услышав сирену я выключила суп, который варила, и спокойно спустилась в бомбоубежище, с полной уверенностью, что эти ракеты все равно не долетят. И правда, 97% всех ракет сбивают до того, как они достигают цели. Возможно, усиленная охрана и проверка в общественных местах может раздражать, но она же и дает уверенность в безопасности.

Автор: tripmydream.com Первое, что поразило в Израиле – это обилие зелени

Чему я училась?

У меня был 10-месячный курс иврита, курс коучинга и курс ведения групп, что включало в себя такие темы, как ораторское мастерство, конфликтология, командный менеджмент и другое. Обычно учеба начиналась в 8:00, с 12:00 до 13:00 был перерыв на обед, и в 17:00 мы заканчивали.

Чем я занималась в свободное время?

Мы много путешествовали по Израилю, ходили в походы. Несмотря на мизерные размеры страны, тут можно найти почти всё – моря, озера, горы, пустыни, всё что душе угодно. Еще мы много волонтерили в детских центрах, помогали старикам или просто расфасовывали еду, которая позже шла нуждающимся многодетным семьям. Я посещала несколько раз в неделю курсы по изучению иудаизма. Мне было интересно чисто с философской точки зрения, там всегда велись глубокие дискуссии и царила душевная атмосфера. А еще там безумно вкусно кормили.

Почему я вернулась?

Несмотря на то, что я попала в потрясающий город, и мне очень повезло с коллективом, первое время было сложно адаптироваться в стране. Ведь я была в абсолютно новой культуре, без друзей, знакомых, не знала ни английского, ни иврита. Я чувствовала себя безумно одинокой и никому не нужной. Но именно благодаря этому я смогла многому научиться и повзрослеть. Для меня было сложно принять решение о возвращении в Одессу, я долго взвешивала варианты: оставаться в Израиле и заново поступать в университет или закончить Одесский Политех (мне оставался год). И я решила вернуться.

Автор: tripmydream.com Если людям служить армии не позволяет вера или ценности, они могут работать волонтерами

Самый большой скачок в моем личностном росте произошел именно тогда, когда я оказалась дома. Почти всё осталось таким же, как и было до моего отъезда, жизнь моих друзей почти не изменилась, но я осознала насколько изменилась я сама. Моя Одесса выступила своеобразным фоном, на котором проявились все мои новые качества. С тех пор я несколько раз на год-два уезжала работать за границу, но я всегда возвращаюсь в Одессу, чтобы посмотреть на себя со стороны.

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