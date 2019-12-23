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среда, 25 декабря 2019 00:15

На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
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Первый год привыкнуть к новой стране и выучить язык помогала соседка
Фото: zmist.pl.ua
Если проживаешь в Польше то найти работу не проблема
Студенты за 4 дня могут заработать 200-300 злотых (это примерно 1500-2200 грн).
Транспорт ездит по расписанию минута в минуту, а специальные приложения на телефоне позволяют просматривать расписание маршрута
Штраф за безбилетный проезд в транспорте от 80 до 250 злотых (590-1800 грн).

Поехать в Польшу Наталью заставило обучение. С 2016 она поступила на магистратуру в Силезского университета. Последние два года девушка проживает в городе Катовице, что по численности населения такое же, как и ее родная Полтава, пишут на ресурсе zmist.pl.ua.

"Первые месяцы в этой стране все казалось особенным: люди, их отношение к некоторым вещам и поведение, транспорт, кухня, традиции и так деле", - рассказала Наталья.

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В течение первого года обучения жила с девушкой Паулиной, которая стала гидом и советчиком, а также научила свободно говорить на польском.

Автор: zmist.pl.ua
  Если проживаешь в Польше то найти работу не проблема
Если проживаешь в Польше то найти работу не проблема

По общему отношение поляков к иностранцам, однозначного ответа услышать не удалось. Ведь отмечает, что как и в Украине, так и в Польше многое зависит от воспитания самих людей и их отношения к приезжим. Говорит, что были случаи, когда друзей или знакомых не слишком радушно принимали в Польше, но лично она такого опыта не было. Однако, возникали ситуации, когда коренные жители обращали внимание на ее акцент и спрашивали откуда она родом.

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Однако, не менее актуальным остается и вопрос трудоустройства в Польше, куда в последнее время немало украинцев ездят на подработки. Наталья говорит, что если ты проживаешь в Польше то найти работу не проблема, тем более, если позволяет учебный график.

Автор: zmist.pl.ua
  Студенты за 4 дня могут заработать 200-300 злотых (это примерно 1500-2200 грн).
Студенты за 4 дня могут заработать 200-300 злотых (это примерно 1500-2200 грн).

"Большинство студентов, моих знакомых и друзей, в Польше работает, потому что образовательный план позволяет 3-4 дня в неделю спокойно ходить на работу. Конечно, это трудно назвать полноценной работой с оформлением на соответствующее условие (так называемая umowa o pracę), но дает возможность заработать 200-300 злотых (это примерно 1500-2200 грн) за 4 дня. Большую роль играет знание польского и английского языка и конечно ваша коммуникабельность", - говорит Наталья.

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Нельзя не упомянуть и о европейский транспорт. Наталья уверяет, что здесь все ездит по расписанию минута в минуту, а специальные приложения на телефоне позволяют просматривать расписание маршрута и отслеживать, где сейчас нужен автобус и когда надо выйти из дома, чтобы на него успеть. Также важно и то, что в Польше идею ездить без билета воплотить в жизнь трудно, ведь контроллеры имеют свою систему работы и их трудно распознать. Они не имеют удостоверений или специальной формы, а просто подсаживаются на определенной остановке и едут рядом с вами как обычный пассажир. К моменту, пока не появится информация на таблице у водителя, что нет возможности компостировать билет. И в этот момент контроллеры (их всегда двое) проверяют наличие билета. Если же пассажир оказался "зайцем", то его ждет штраф от 80 до 250 злотых (590-1800 грн).

Автор: zmist.pl.ua
  Транспорт ездит по расписанию минута в минуту, а специальные приложения на телефоне позволяют просматривать расписание маршрута
Транспорт ездит по расписанию минута в минуту, а специальные приложения на телефоне позволяют просматривать расписание маршрута

Наталья говорит, что большинство польских блюд готовят с большим количеством масла и мяса, собственно делает их очень жирными, но одновременно сытными. Самыми популярными в районе Силезии является Журек (żurek) - польский суп. Он подается с большой порцией копченой колбасы и вареным яйцом. А в ресторане вам его могут подать еще и в хлебе. Вторая, не менее известная блюдо - бигос (bigos), тушеная капуста со свининой, ветчиной, корейкой и колбасой.

"Люблю просыпаться рано и ехать на свою работу, потому что обожаю атмосферу и коллег. Свобода выбора и слова во всех их проявлениях — это однозначно о Польше", - делится Наталья.

Киевлянка Евгения Кокорева рассказала Gazeta.ua, как переехала жить в город Тороно в Канаде и устроиться там на работу.

zmist.pl.ua
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