Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии

Фото: thedevochki.com

Керала в Индии - родина аюрведы, древней индийской медицины, в окрестности много аюрведических клиник. Также рядом есть океан в Варкале, где можно взять уроки серфинга, полетать на параплане, а можно просто поваляться на пляже. Неудивительно, что здесь много различных отелей и туристов.

Киевлянка Алена Новикова-Аветикян рассказывает, как они с мужем открыли отель в индийском штате Керала и сделали его одним из самых популярных на туристическом ресурсе Tripadvisor, пишут на ресурсе thedevochki.

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Меня зовут Алена, я живу в маленьком пляжном городке Варкала на юге Индии. Мы открыли здесь InDa Hotel и Indigo Homestay, занимаемся их управлением и развитием.

До переезда в Индию я работала в строительной индустрии, комплектовала объекты стройматериалами, позже мы с мужем Аликом стали работать вместе в строительстве.

Идея

Впервые мы попали сюда с Аликом в январе 2014 года. Прилетели отдохнуть по совету мамы, которая была в Индии годом раньше. Так и началась наша история переезда. Путешествия, встречи с людьми, череда случайностей, и вот мы уже решаем открыть здесь отель.

Автор: thedevochki.com Гостям предлагают вкусную еду в кафе за 4-5$ за блюдо

Все началось с того, что мы сели не в тот поезд на станции в Гоа. Почти сразу обнаружив, что едем в противоположном направлении, вышли, вернулись назад. Пока мы ждали следующего поезда, познакомились с девушкой из Казахстана Нелли, которая тоже ехала в Кералу. Благодаря ей мы познакомились с нашим индийским партнером, который и показал полуразрушенное место – один из первых гестхаусов в Варкале, построенный 28 лет назад. Мы просто влюбились в это место и решили открыть здесь InDa Hotel – решение было принято сразу же единогласно, секунд за 30.

Отелей здесь сегодня очень много, Варкала становится все более популярной. Но в InDa Hotel у нас всего десять комнат – мы подумали, неужели мы не сможем их заполнить?! И все получилось.

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Мы переехали и начали подготовку к открытию через полгода после того, как нашли место. За эти полгода мы закрывали все дела и проекты в Украине, продумывали концепцию. У нас было много предположений и планов по реализации, но на месте все оказалось совсем не так, как мы себе представляли, и из запланированного кое-что вышло по-другому.

Отель

Помещения мы арендуем – так и планировалось изначально, это дало нам возможность переехать сразу. Наш индийский друг, а в последствии партнер, помог на начальном этапе с документами для открытия компании. Даже для первого визита нужна бизнес-виза, получить ее можно по приглашению от индийской стороны, также нужны некоторые сопроводительные документы с украинской.

Автор: thedevochki.com В отеле работают только индийцы - по закону очень сложно взять на работу и оформить иностранцев

Переехав из столицы Украины в деревню на юге Индии, нам понадобилось время на адаптацию и принятие местного образа жизни и неспешного ритма. В какой-то момент мы просто обязаны были понять, что все случится, когда случится и как должно. Поначалу, конечно, нам показалось, что здесь ничего нет, а когда не можешь ничего купить – приходится делать. Строить кровати, покупать целое дерево манго для изготовления столов, делать крыши из пальмового листа, применять подручные средства в качестве материалов для декорирования и так далее.

В команде нас было трое, через пару месяцев после нашего переезда к нам присоединилась подруга Алина, она занимается управлением и развитием кафе. Сначала мы все делали сами, у нас был один местный помощник. Со временем весь персонал искали при помощи сарафанного радио, среди знакомых, их родственников и друзей, здесь все так работает.

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Наша изюминка – в личном подходе, у нас маленький отель на десять номеров и это наш дом. Это не просто место, где можно переночевать. Наша задача, чтобы гости в путешествии чувствовали себя хорошо и как дома. Уютные комнаты со всем необходимым и вкусная еда – вот и весь секрет. Конечно, за этим стоит ежедневная работа команды. За три года все границы стерлись и я уже даже не знаю, что в отеле украинского, а что полностью индийское. Конечно, у нас не индийский подход к цветовым решениям в интерьере: нет пестрых тканей, ковров, золота. Но, например, после последнего ремонта мы посмотрели на InDa Cafe и неожиданно поняли, что интерьер отдаленно напоминает украинский шинок или колыбу, есть отголоски.

Автор: thedevochki.com Елена с мужем нашли себя в "индустрии гостеприимства"

Помимо размещения в уютных номерах с быстрым интернетом и очень вкусной еды в нашем кафе, у нас проходит йога-класс с отличным преподавателем Джозефом, мы также организуем поездки и транспорт (такси, рикши, скутеры в аренду, билеты на поезд). Так как Керала – это родина аюрведы, древней индийской медицины, в нашей окрестности много аюрведических клиник, мы можем дать рекомендации или записать на прием к доктору или на массаж. Также в Варкале можно взять уроки по серфингу, полетать на параплане, а можно просто поваляться на пляже. А еще здесь очень большой выбор морепродуктов, ведь мы живем у океана.

Цены в Варкале считаются довольно приемлемыми, по отзывам гостей. Стоимость занятия йогой – 5$. Ужин в ресторане обойдется по-разному, в зависимости от предпочтений, но средняя цена одного блюда 4–5$. С аюрведическими процедурами все очень индивидуально, но обычный аюрведический массаж всего тела – около 15$.

С нами работают только индийцы – по закону очень сложно взять на работу и оформить иностранцев, государство защищает местное население и их рабочие места. Поэтому мы даже не связываемся с этим. Со временем, конечно же, стало намного легче находить общий язык, с самого начала мы их просто не понимали. Сейчас более-менее стало ясно, как они устроены. Здесь время, и правда, идет по-другому. Главное отличие, наверное, – обязательства и мотивация местных людей, они не очень о них беспокоятся. Не пришел – и ладно, завтра приду, или послезавтра. Все происходит, конечно, но запланировать нельзя буквально ничего. Вообще, нам не перестает казаться, что мы живем в Нарнии, есть понятие о происходящем "как здесь" и "как в реальном мире".

Продвижение

На Tripadvisor мы зарегистрировались сразу – это несложно, просто размещаешь свое место, заполняя данные и фотографии. Мы ничего не делали специально – по мере того как гости стали у нас останавливаться, они начали оставлять отзывы.

Автор: thedevochki.com В отеле InDa Hotel 10 номеров

За платформу мы ничего не платим, хотя сам Трипадвайзор периодически предлагает подписаться на платный пакет, который предполагает рекламу на различных сервисах в интернете, а не продвижение в рейтинге, кстати. Мы читаем все отзывы гостей и стараемся вовремя отвечать, нам всегда очень приятно читать, что пишут люди – часто это даже трогательно.

У нас есть странички в фейсбуке и инстаграме, где мы иногда публикуем фото и новости, также используем их для связи. Нас находят через сервисы бронирования Booking.com, MakeMyTrip, Expedia и т.д. Советы по популярности давать затрудняюсь, но думаю, что очень важно быть уникальными и постоянно совершенствоваться – это главное. И не забывать, конечно, чем мы занимаемся – гостеприимством. Если продукт хороший, рекомендации сделают свое дело.

Автор: thedevochki.com Елена до переезда в Индию работала в строительной индустрии

Есть предположение, что у нас получилось именно потому, что не было опыта и никто нас этому не учил. С самого начала мы создали место и просто принимали гостей, как дома – благодаря такому личному подходу к гостеприимству наш опыт оказался положительным. Действовали без правил, все узнавали по ходу. Когда приходишь на новое место работы, говорят же: "Забудьте все, чему вас учили в университете". Новая страна, совершенно другие люди – в целом, было немного тяжелее, чем мы предполагали, но оно того стоило.

Далеко планировать не получается, но однозначно будем развиваться. Мы нашли себя в "индустрии гостеприимства", так и двигаемся – совершенству нет предела, посмотрим, куда это нас приведет.

В курортном городе Дения, что в Испании трудно найти арендодателя, который согласится сдавать жилье неофициально, без договора. Поэтому все работают через агентство недвижимости, которая занимается непосредственно всем этим процессом.