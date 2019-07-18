Таких детсадов, которые мы привыкли видеть в Украине, в Иране нет. Там не встретишь учебное заведение с огромными площадками на 12 групп. Детям не проводят музыкальные занятия. Но самое главное - там нет кухни. А значит детей не кормят.

"Трудно найти сад, в котором дети учатся весь день как в Украине. В нашем городе детский сад работает в две смены. Моя дочь ходит в детсад во второй половине дня. Передаю в руки воспитателям в 12 часов, забираю в 16. Первая смена с 8 до 12 часов дня. Все группы заняты. Помощники воспитателей не вкладывают детей спать. Тихого сна там нет. Даже не кормят. Кухни нет. Поэтому кладу дочери в рюкзак собственноручно приготовленную пищу в термоланчбоксе. Это может быть бургер или даже суп, каша, которые не надо подогревать", - рассказывает Gazeta.ua харьковчанка Татьяна, уехала в Иран 9 лет назад. Живет в городе Ахваз. Блогер рассказывает в Instagram о жизни в Иране.

Автор: фото предоставлено Татьяной Киван Пур Иран: как работают детсады в исламском государстве

За 4 часа обучения в день дети успевают научиться рисовать. Решают логические задачи, учат стихи, лепят. А главное подтягивают персидскую речь.

Ежемесячно за посещение детсада платим 20 долларов в месяц. Стоимость зависит от курса доллара. Есть и более дорогие детсады. Они напоминают частные детсады.

Стоимость посещения детского сада очень колеблется. Цена зависит от района. Сейчас в Иране минимальная зарплата $100. Средняя колеблется $250-400.

Если у родителей двое маленьких детей, то им трудно отдать 40 долларов ежемесячно. Поэтому многие воспитывают детей дома. Особенно, если есть кому с ними сидеть. Преимущественно в Иране - живут большими семьями и кто-то из родственников присмотрит за ребенком.

Автор: фото предоставлено Татьяной Киван Пур Иран: как работают детсады в исламском государстве

Если ребенка нет необходимости в детсад отдавать, то за ним ухаживает один из родителей. Или родителям придется бросать работу и сидеть с ребенком. Миф о том, что в Иране женщины сидят дома - ложь. Большинство работает. Особенно, когда кризис", - говорит Татьяна.

Ребенка в детсад можно оставить ина две смены. Но это будет двойная плата.

"Сама отвожу ребенка в детсад. На крайний случай - нанимаю таксиста. Он тоже берет за свои услуги по курсу доллара. Хотя таксист - чужой человек, но ему доверяем. Сам сад советует таксиста. У них есть база проверенных водителей, которым можно доверить ребенка. По документам он считается как уполномоченное лицо. Родители могут привести его в детсад, чтобы воспитатель наглядно увидел его лицо, как он выглядит", - добавила женщина.

В отличие от школ, девочки и мальчики учатся вместе в одной группе. Новогодние утренники и другие праздники не проводят. Лишь иногда устраивают им праздники за счет родителей.