  Иран: как работают детсады в исламском государстве

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
1 Просмотров: 1899
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 450
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 603
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4239
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5554
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 945
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3501
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
5
5
7
22
10
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
&quot;Здесь никто не останется голодным&quot;, - украинка рассказала о жизни в Баку
"Здесь никто не останется голодным", - украинка рассказала о жизни в Баку
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4239
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 954
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2529
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1170
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
27 июля 2019
Просмотров: 378
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 04:20

Иран: как работают детсады в исламском государстве

  Комментировать
Автор: фото предоставлено Татьяной Киван Пур
  Иран: как работают детсады в исламском государстве
Иран: как работают детсады в исламском государстве
Таких детсадов, которые мы привыкли видеть в Украине, в Иране нет. Там не встретишь учебное заведение с огромными площадками на 12 групп. Детям не проводят музыкальные занятия. Но самое главное - там нет кухни. А значит детей не кормят.

"Трудно найти сад, в котором дети учатся весь день как в Украине. В нашем городе детский сад работает в две смены. Моя дочь ходит в детсад во второй половине дня. Передаю в руки воспитателям в 12 часов, забираю в 16. Первая смена с 8 до 12 часов дня. Все группы заняты. Помощники воспитателей не вкладывают детей спать. Тихого сна там нет. Даже не кормят. Кухни нет. Поэтому кладу дочери в рюкзак собственноручно приготовленную пищу в термоланчбоксе. Это может быть бургер или даже суп, каша, которые не надо подогревать", - рассказывает Gazeta.ua харьковчанка Татьяна, уехала в Иран 9 лет назад. Живет в городе Ахваз. Блогер рассказывает в Instagram о жизни в Иране.

Автор: фото предоставлено Татьяной Киван Пур
  Иран: как работают детсады в исламском государстве
Иран: как работают детсады в исламском государстве

За 4 часа обучения в день дети успевают научиться рисовать. Решают логические задачи, учат стихи, лепят. А главное подтягивают персидскую речь.

Ежемесячно за посещение детсада платим 20 долларов в месяц. Стоимость зависит от курса доллара. Есть и более дорогие детсады. Они напоминают частные детсады.

Стоимость посещения детского сада очень колеблется. Цена зависит от района. Сейчас в Иране минимальная зарплата $100. Средняя колеблется $250-400.

Если у родителей двое маленьких детей, то им трудно отдать 40 долларов ежемесячно. Поэтому многие воспитывают детей дома. Особенно, если есть кому с ними сидеть. Преимущественно в Иране - живут большими семьями и кто-то из родственников присмотрит за ребенком.

Автор: фото предоставлено Татьяной Киван Пур
  Иран: как работают детсады в исламском государстве
Иран: как работают детсады в исламском государстве

Если ребенка нет необходимости в детсад отдавать, то за ним ухаживает один из родителей. Или родителям придется бросать работу и сидеть с ребенком. Миф о том, что в Иране женщины сидят дома - ложь. Большинство работает. Особенно, когда кризис", - говорит Татьяна.

Ребенка в детсад можно оставить ина две смены. Но это будет двойная плата.

"Сама отвожу ребенка в детсад. На крайний случай - нанимаю таксиста. Он тоже берет за свои услуги по курсу доллара. Хотя таксист - чужой человек, но ему доверяем. Сам сад советует таксиста. У них есть база проверенных водителей, которым можно доверить ребенка. По документам он считается как уполномоченное лицо. Родители могут привести его в детсад, чтобы воспитатель наглядно увидел его лицо, как он выглядит", - добавила женщина.

В отличие от школ, девочки и мальчики учатся вместе в одной группе. Новогодние утренники и другие праздники не проводят. Лишь иногда устраивают им праздники за счет родителей.

Автор: фото предоставлено Татьяной Киван Пур
  Иран: как работают детсады в исламском государстве
Иран: как работают детсады в исламском государстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении

В детсадах Виннице обустроят камеры видеонаблюдения. Установка видеокамер сможет обеспечить минимальный контроль за посетителями в связи с очередными сообщениями о "заминировании". В таких местах, как детские сады в большинстве случаев может попасть любой. Злоумышленникам не нужно прилагать усилия, чтобы оказаться в здании или на территории учебных заведений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иран: как работают детсады в исламском государстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 35369
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 28820
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 Просмотров: 28753
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 28 Просмотров: 28715
В Румынии приняли антиукраинской закон
В Румынии приняли антиукраинской закон
 Просмотров: 16011
Диаспора
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
5
 Просмотров: 207
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
5
 Просмотров: 1683
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
7
 Просмотров: 3780
В Чехии в ДТП попал автобус с украинскими работниками: есть погибшие
В Чехии в ДТП попал автобус с украинскими работниками: есть погибшие Просмотров: 774
Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
Украинка рассказала, как получить образование в Канаде
22
 Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
28
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
7
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
4
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
Голосов: 2411
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua