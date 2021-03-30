Почему украинцы не читают и что с этим делать

Одной из причин нечтения называют недостаток интересной и нужной литературы, а основным барьером - отсутствие мотивации - Ирина Батуревич. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

8% украинцев читают книги ежедневно, раз в неделю - 27%. Этот процент постоянно падает. Такие результаты всеукраинского социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования". По словам директора Украинского института книги Александры Коваль, книга не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени.

О проблеме чтения в Украине рассуждают представители УИК Ирина Батуревич, Ирина Белкина и Александра Коваль.

Ирина Батуревич, начальница отдела стратегической работы и аналитики Украинского института книги:

- Издается катастрофически мало. В 2021-м, в лучшем случае, четверть книги на душу населения.

Одной из причин нечтения называют недостаток интересной и нужной литературы, а основным барьером - отсутствие мотивации. Среди других - цену.

Вследствие карантинных ограничений за последний год закрылись около 50 книжных магазинов из 300. Это катастрофическая ситуация. Особенно в стране, где индекс обеспечения в 10 раз ниже, чем в ЕС: 1 магазин на 140 тысяч людей.

Не следует равняться на хорошие новости с западных рынков о том, что локдауны поспособствовали росту чтения и приобретению литературы

В Украине есть только несколько крупных онлайн-магазинов, и не все издательства имеют возможность продавать через их сайты.

Рынок оказался не готов к таким изменениям. Кроме того, основными каналами продаж книги до сих пор остаются именно офлайн-магазины, так как решение о приобретении часто является "эмоциональным", "спонтанным".

Не следует равняться на хорошие новости с западных рынков о том, что локдауны поспособствовали росту чтения и приобретению литературы. Наши исследования не подтвердили этого факта в Украине. В целом ситуация ухудшилась. Заметили рост только в категории читателей, которые отдавали деньги за 1-5 книг в год в 2020-м.

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36% поляков читают минимум раз в неделю, итальянцев ㅡ 56%. Потому что в Европе другая ситуация, и в каждой стране - другая. Наша история такова, что чтение и развитие книгоиздания длительное время использовали как элемент пропаганды. Именно поэтому советские граждане якобы были "самыми начитанными". Однако вопрос заключается не только в том "сколько", но и что мы читаем. А опыт последнего десятилетия показал, что это проблема не только культурного и личностного развития, а национальной безопасности.

Украинские книги пробивались на прилавки буквально с боями в условиях нездоровой и недобросовестной ценовой конкуренции со стороны импортируемых из России

Европейские ценности ориентированы прежде всего на развитие личности, которая является двигателем экономики. Культурное развитие, повышение качества жизни и конкурентоспособности отдельно взятого гражданина может интересовать только самые передовые правительства, инноваторов и управленцев высшего уровня. Посмотрите на навыки будущего, озвученные в прошлом году на Всемирном экономическом форуме - ни один из них не возможен без чтения. Тема наконец-то стала обсуждаться и в политических кругах, и на уровне президентских форумов. Собственно, создание самого Института книги в 2016-м показало вектор новой политики.

Отдельно стоит отметить, что в европейских странах лишь изредка случались языковые притеснения. Работа национальных издательств стабильная и защищенная. Следовательно, и культурный продукт развивается по условиям рынка. А украинские книги пробивались на прилавки буквально с боями в условиях нездоровой и недобросовестной ценовой конкуренции со стороны импортируемых из России.

Нельзя не упомянуть и стабильной поддержки книжного рынка и чтения даже в ближайших странах. Это грантовые возможности. Постоянные акции продвижения чтения, в которых принимают участие первые лица государства, звезды. Но главное - обеспечение доступа к новым книг в библиотеках и книжных магазинах. Из всех успешных кейсов мы берем пример.

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Например, после нашего визита в Болонью и встречи с Итальянской ассоциацией издателей в лице профессора Пьеро Аттанасио, мы привезли инсайты касательно их программ поддержки чтения.

Хотели узнать, как итальянцы добиваются хороших показателей в этой сфере. Спросили, каковы их шаги, чтобы удержать внимание к книге детей, которые начинают читать меньше. Также нас интересовало, как государство может поддерживать издателей и книгораспространителей прозрачным образом. Получили один ответ на два вопроса: это сертификаты для школьников. Государство выделяет средства каждому и таким образом дает возможность сделать самостоятельное приобретение культурного продукта. 70% средств подростки потратили на книги. Мы подали проект подобных сертификатов к рассмотрению весной 2020-го, и в Министерстве культуры и информационной политики поддержали эту идею.

Однако не каждый успешный кейс можно повторять. Именно для этого в прошлом году провели ряд исследований. Чтобы не просто бездумно копировать методы, которые у нас могут и не сработать. Но четко видеть точку, в которой мы сейчас, динамику по сравнению с прошлыми годами и основные проблемы, которые необходимо решить.

Нужно создавать условия для появления литературных звезд. Это тоже вопрос информационной безопасности

Есть звезды, которые становятся авторами и амбассадорами чтения, и профессиональные писатели, которые становятся литературными звездами. Первые способны зажечь интерес к чтению, учитывая свой высокий статус среди потенциальных читателей, создавать имидж чтения как модной и полезной практики, которая приводит к успеху. Привлечение селебритиз, лидеров мнений и других авторитетов для определенных групп населения заложено в нашей Стратегии развития чтения. Однако эти люди могут создать лишь начальный стимул для новых читателей, а уже профессиональные писатели должны захватить своими сюжетами, стилем и актуальностью тем.

Вкладываться в первых издателям выгоднее. Это создает мгновенный коммерческий эффект: люди покупают книги, написанные звездами, приходят на их презентации. Зато появление литературных звезд - медленный процесс. У нас нет даже профильного курса в ведущих вузах, как creative writing. Не создана еще среда для воспитания профессиональных авторов. Ситуация должна измениться с появлением грантов на написание новых произведений. Надеемся уже в следующем году их запустить.

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Мы объединяемся вокруг фигур, произведений и идей. Появление национального книжного хита - это огромная работа автора, издательства, медийщиков. Это не происходит случайно. Не хочется, чтобы такими становились только те книги, которые оказались в центре политических скандалов. Однако, как показывают примеры последних лет, только талантом здесь не обойтись. У нас уже есть множество замечательных книг, авторы которых сосредоточены не на пиаре, а на творчестве. Однако рынок и вся инфраструктура сейчас в таком состоянии, что "литературные лифты" без отдельно нанятого пиарщика и издателя, который в этом заинтересован - почти не работают. Поэтому нужно создавать условия для появления литературных звезд. Это тоже вопрос информационной безопасности.

Пример УКФ доказывает, что гранты действительно могут наполнить рынок качественным предложением

Первой задачей Украинского института книги является запуск ряда грантов. В частности, на перевод произведений зарубежной литературы на государственный язык. Перевод украинской литературы на иностранные. Подготовка и издание произведений, написание авторами новых. Организация и проведение программ и мероприятий популяризации чтения. Пополнение фондов публичных библиотек.

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Мы убеждены, что это прозрачный и эффективный инструмент развития отрасли. Пример УКФ доказывает, что гранты действительно могут наполнить рынок качественным предложением. В нашем случае - предоставить возможность прочитать знаковые произведения мировой литературы. Создать дополнительные стимулы и преимущества для отечественных писателей. Условия для тех, кто готов рассказывать о книгах и чтении. Помочь рыночному механизму заработать.

Государственная поддержка не рассматривается нами как панацея. Роль УИК - обеспечить такие условия, чтобы украинская книга издавалась, появлялась на главных страницах СМИ и в телеэфире, находила своего читателя.

Ирина Белкина, аналитик Украинского института книги:

- Во время прошлогоднего карантина чтение начало упоминаться в шутливом варианте: собирались, но так и не начали. Например, после майского пика количество упоминаний книг в соцсетях вернулось на уровень января-февраля.

Другим эффектом локдауна стала коммуникационная дезориентированность издателей. Немало бизнесов были не готовы к ограничениям физической торговли.

Развитие культуры чтения - это прежде всего ответственность государства

Жесткий карантин закончился, а с ним и всплеск интереса к книге. Бизнес и издательский сектор только потеряли свои мощности. Экономические убытки уничтожили у людей мысль о чтении как плодотворном и интересном способе времяпрепровождения.

Развитие культуры чтения - это прежде всего ответственность государства. Продвижение невозможно без развития инфраструктуры книжного рынка. Если не поддержать этот сегмент, то любые наши усилия и государственные инвестиции будут направлены на поддержку чтения или пиратской книги, или легально ввезенной издательской продукции из РФ.

Нельзя забывать и о библиотечных фондах, которые должны обновляться регулярно, а не время от времени, и к тому же актуальной литературой.

Тема чтения отсутствует в медиаполе

Развитию чтения способствуют не только медиапроявления и разнообразные формы - как элетронная и аудиокнига. Но и кроссекторальные форматы. Международные исследования показывают, что книги способны "добавлять стоимость к креативному продукту". Фильм, сериал, компьютерная игра или театральная постановка, основанные на литературе, будут иметь больший коммерческий успех. Соответственно, от такого партнерства выиграют все, ведь и объемы продаж печатных произведений будут расти.

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В то же время тема популяризации книг безусловно должна транслироваться СМИ. Сейчас почти отсутствует. 75% украинцев являются активными зрителями центральных телеканалов, впрочем лишь для 3% упоминания по телевидению влияют на выбор книги. Не уверена, что это связано с низкой эффективностью упоминаний. Скорее проблема в том, что тема чтения отсутствует в медиаполе. Конечно, и лидеры мнений с блогерами могут положительно помочь имиджу книги, в частности для младшей аудитории.

Основная группа людей, с которой нужно работать - это аудитория, которой неважно, на каком языке потреблять литературный продукт

В 2013-м 53% населения выбирало русскоязычную литературу. С тех пор ситуация изменилась. Движемся в правильном направлении.

Основная группа людей, с которой нужно работать - это аудитория, которой неважно, на каком языке потреблять литературный продукт. Таких 41%. Следует вдохновлять людей читать на украинском, открывать для себя литературу отечественных писателей и заполнять ниши, которые сейчас зачастую заполнены преимущественно русскоязычными переводами.

Сейчас стоит создать систему стимулов, которая позволит украиноязычному культурному продукту выходить на рынок в условиях справедливой конкуренции, а не в формате "борьбы за выживание". Поэтому возлагаем большие надежды на Закон о языке и его неукоснительное соблюдение.

Александра Коваль, директор Украинского института книги:

- Ни разу не встречалась с термином "читающая - нечитающия нация". Есть люди, которые любят книги, развивают благодаря этому свой интеллект, эмпатию, профессиональные и социальные навыки, получают удовольствие и достигают успеха. Они чаще занимаются спортом, ходят в кино, посещают театры, музеи, даже путешествуют больше. А есть те, кто сидят на диване, втыкают в телевизор, ТикТок или Инстаграм. По данным исследований, в Украине, как и в остальном мире, читатели достигают успеха и удовлетворения жизнью чаще, чем нечитатели.

Давайте достигнем хотя бы польского уровня регулярных читателей, количества книжных магазинов, пополнения библиотечных фондов. А тогда увидим, будет ли это влияние на экономику

А касательно последствий для общества и страны, то советую сравнить ВВП на душу населения в Польше, Италии, Германии, Турции и в Украине. Конечно, экономисты и политики будут возражать, что причина украинской неэффективности - в книгах. Чтобы убедиться в этом, надо немного. Давайте достигнем хотя бы польского уровня регулярных читателей, количества книжных магазинов, пополнения библиотечных фондов. А тогда увидим, будет ли это иметь влияние на экономику.

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Институт книги за последние 3 года закупил более 2 миллионов экземпляров для публичных библиотек. Украинские издатели за то же время издали более 30 тысяч новых названий - каждый найдет что-то для себя. Опубликовали рейтинг детских книг "Барабуки". Состоялось вручение премий "Литакцента" и BBC. Рейтинг "Книга года" назвал более 30 лучших книг. Стоит следить за публикациями "Читомо" или "Литакцента", рецензиями на книги в СМИ или блогах. Будете приятно удивлены количеством и качеством отечественных изданий.

К 30-летию нашей Независимости украинский ПЕН совместно с общественной организацией "Форум издателей" проведут опрос и определят 30 выдающихся книг, увидевших свет между 1991-м и 2021-м. Если все сложится, то Украинский институт книги сможет профинансировать издание этих книг, чтобы они попали в библиотеки.

В феврале Украинский институт книги представил полное нецензурированное академическое собрание сочинений Леси Украинки. Имеет 14 томов. Вошли все найденные на сегодняшний день тексты писательницы. Восстановили фрагменты и материалы, изъятые цензурой в предыдущих изданиях. В 2020-м над проектом работали 30 ученых из Луцка, Киева, Острога, Львова. Есть в бесплатном доступе на сайте Института книги.