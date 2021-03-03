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среда, 03 марта 2021 17:08

Ты то, что ты читаешь - реакция соцсетей на Всемирный день писателя

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Автор: facebook.com
  "Оружейники и рыцари Украины" - так называет писателей художник Юрий Журавель. По случаю их профессионального праздника опубликовал в Facebook коллаж из портретов отечественных авторов. Работы входят в авторский проект о великих украинцах "Знай наших"
"Оружейники и рыцари Украины" - так называет писателей художник Юрий Журавель. По случаю их профессионального праздника опубликовал в Facebook коллаж из портретов отечественных авторов. Работы входят в авторский проект о великих украинцах "Знай наших"

Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день писателя.

Gazeta.ua собрала реакцию мастеров слова на свой профессиональный праздник.

Оксана Забужко:

"Хорошо все-таки нам День писателя приходится - аккурат посередине между днями рождения двух гениев, Ларисы Петровны и Тараса Григорьевича. Будто нарочно мироздание так задало, что целых 2 недели, от 25.02 по 10.03, у нас должна была бы длиться ежегодная Литературная весна. А мы вместо этого, как зомби, до сих пор спорим о Дне пьяных мужчин с тюльпанами, не замечая, насколько жизнь богаче, содержательнее и интереснее.

Главное - читайте. Потому что это действительно главное, чего хочет любой писатель, при жизни или после смерти: быть читаемым".

Марко Терен:

"Хочется, чтобы в ближайшее время современная украинская литература стала конкурентоспособной, хорошо продавалась не только в нашей стране, но и за ее пределами. И это вполне возможно, если украинские писатели будут с любовью, преданно и ответственно относиться к своей работе, чего я им и желаю. А еще желаю нам всем, чтобы в нашей стране ежедневно увеличивалось количество читающих людей".

Мила Иванцова:

"Случается, что автор и сам является читателем. И мне, принимая поздравления, тоже хочется поблагодарить тех, кто пишет. Потому что я знаю, как это нелегко. И как ты по ниточке вынимаешь душу, вкладываешь в текст. Как болит твое сердце за вымышленных героев. Как не идет сон. Как те герои не всегда слушаются. Как непросто бывает найти издателя. Как трепетно ждешь книги и как хочется, чтобы она нашла созвучных читателей и хорошо продавалась. Приветствую всех, кто каким-то чудом взялся пахать эту непростую ниву, еще и в основном работая где-то на другой работе".

Наталья Довгопол:

"Если есть необходимость писать - пиши. Не обращая внимания на опыты обесценивания - а они будут. Не обращая внимания на нехватку средств, поддержки, времени. Если текст хочет быть написанным - ему непременно нужно быть написанным".

Ирина Белоцерковская:

"Сегодня праздник людей, которые меняют нас с вами. Недаром говорят - ты то, что ты читаешь. Потому что именно их волшебные буквы формируют мировоззрение, отношение к событиям и процессам, заставляют нас чувствовать совершенно полярные эмоции. И, собственно, быть собой лучшим".

Таня Стус:

"Письмо для меня лично - это проявление крайней необходимости высказаться громче, чем, например, написать пост, сказать в чьи-то уши или создать намерение. Поэтому за 13 лет от первой "настоящей" книги - в большом издательстве, с роялти и значительными тиражами - у меня достаточно мало книг по сравнению с количеством замыслов.

Поздравляю всех нас, книгодрузяки - и писак, и малювак, и издателей, и правописаниеведов, и библиотекарей, а главное - читак".

Дарина Сингаевская:

"Есть книги, которые пытаются объять читателя нежностью, поддержать в преодолении страхов или подарить луч веры. А есть такие, которые играют с читателем, излучая лучистые мысли, словно солнечных зайчиков.

За каждой книгой стоит целая команда: писатель, издатель, иллюстратор, редакторы. Это они все вместе дарят читателям в руки целый мир, сплетенный из слов".

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Праздник приняли 1986-го решением 48-го конгресса ПЕН-клуба - международного объединения литераторов. С тех пор День писателя отмечается ежегодно 3 марта почти во всех странах мира. Полное название - Всемирный день мира для писателя. В эту дату призывают не забывать о том, что труд художников пера должен нести правду и защищать свободу слова.

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Дата
03
марта

Ты то, что ты читаешь - реакция соцсетей на Всемирный день писателя

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