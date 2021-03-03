Не бойтесь показывать книгу - писатель поздравил с профессиональным праздником

Андрей Кокотюха призвал украинских писателей не бояться показывать собственные книги. Фото: скрин с видео

Украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха своеобразно поздравил книголюбов и коллег с профессиональным праздником - Всемирным днем ​​писателя.

В видео, опубликованном в Facebook, литератор обозначил одну из проблем, с которыми сталкиваются современные писатели в украинских СМИ.

"Мне не хочется обращаться с пафосными поздравительными речами. Будет короткая история о постановке вопроса и проблемы", - сказал Андрей Кокотюха.

И рассказал, как накануне профессионального праздника давал интервью и комментарии журналистам различных украинских СМИ. Одна известная журналистка, имя которой писатель не назвал, обозначила ему суть проблемы. Оказалось, что показывать в интервью собственные книги для писателя это значит рекламировать свои издания. То есть, это уже коммерческая реклама и делать такого якобы нельзя.

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"Писатель - это писатель, но если ты показал книгу - это уже реклама книги. Показывать презентацию собственного фильма - это можно. Презентация музыкального клипа - можно. Писателя без книги - тоже можно. А книгу - нельзя, потому что это уже реклама", - возмутился украинский автор.

И подчеркнул, что писателя без книг не бывает. Поэтому, писателю обязательно надо показывать свои книги. Ведь это не только реклама, но и популяризация чтения и возвращение культуры иметь книги дома.

"Не надо бояться показывать книгу. Не надо бояться говорить о книге. Надо книгу брать в руки и читать", - подчеркнул Андрей Кокотюха.

В декабре 2020-го для покупателей стал доступен эротический календарь на 2021 год с украинскими писателями.

Комментируя выход календаря, творческие деятели рассказали, почему украинцы не читают современных авторов и как популяризировать свои произведения.