Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре

В продажу поступил эротический календарь на 2021 год с украинскими писателями. Художники рассказали, почему украинцы не читают современных авторов и как популяризировать свои произведения.

Валерий Ананьев, писатель, блоггер: "У нас огромное количество людей, которые живут в Украине и знают украинский, но не покупают книги. Это из-за плохой рекламы - автор не обязан ею заниматься. Отсутствие рынка критики. Все это дает такой результат, что даже украинские писатели в Украине неизвестны. Рынок не способен обеспечивать адекватной зарплатой авторов и редакторов. Если бы я не знал от знакомых, какие они получают гонорары, я бы никогда не поверил. Это ничтожно до абсурда".

Сергей Демчук, писатель, журналист: "Зимой выходит мой роман "12 унций любви". Посвященный боксу. Если бы его распространил Виталий Кличко, только в "Инстаграмме" имеет примерно 100 тысяч подписчиков, то половина из них узнала бы о существовании книги. А еще какой-то процент даже бы загуглил. Тем более, что его аудитория скорее всего интересуется спортом.

Надо объяснять, что человек, который не читает, проживает только одну жизнь. А любители книг - сразу несколько. И героев, и авторов".

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Сергей "Колос" Мартынюк, писатель, лидер рок-группы "Фиолет": "В музыке ввели квотирование. Оно не сработает для книжной индустрии, не даст положительный эффект на чтение молодежи и вообще население. Я склонен думать, что лучшие инициативы - те, что происходят снизу. Например, блоги лидеров мнений. Могли бы выкладывать интересные обзоры или новости современной украинской литературы. А все, что происходит со стороны государства, то есть сверху, часто ущербное. Лично у меня это навязывание вызывает сопротивление, не говоря уже о подрастающем поколении. За их умы и мировоззрения важно бороться. Не хочу обидеть молодых менеджеров, которые пришли в различные государственные институты.

Была крутая практика, когда президентом был Петр Порошенко. Это не касается политики. На его странице и тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана выкладывали подборку новой украинской музыки или книг. Однажды там был наш клип. А ведь большой охват, прилетели лайки и комментарии. Это важно, потому что не целевая аудитория узнавала о нашем существовании. Это не заслуга политиков, скорее всего это делали их пиарщики или журналисты. Но опыт интересный".

Автор: Facebook Блогер и писатель Валерий Ананьев снялся для эротического календаря. Рядом с именами писателей есть QR-коды, по которым можно перейти на страницы их биографий и соцсети.

Павел Коробчук, писатель и музыкант: "Я все же должен сказать что-то хорошее о государственных проектах, так как я представитель Института книги. Сейчас исследуем психологию чтения. Одна из участниц опроса рассказала, что в проблемных ситуациях вспоминает теплый момент своей жизни. Когда в детстве ей бабушка читала вслух книги или рассказывала сказки. Это очень интимный момент, который надо продавливать. Играть на таком подсознательном уровне и реализовывать книги. Жизненный опыт, который взволнует любого, можно использовать для популяризации чтения. Главное делать это круто и живо. Это важнее, чем проценты квотирования".

Павел Матюша, писатель, переводчик: "Наблюдал за улицами французских городов, где чаще всего приходилось бывать. Я не видел большого количества читающих в метро или на лавочках. Молодые люди чаще всего в наушниках. Возможно, старшее поколение читает чаще. Но, думаю, это стереотип. Чтение конкурирует за наше внимание с другими видами досуга. Не помню особых книжных акций во Франции. Единственное, что точно могу сказать: дошкольников в первую очередь учат быть членами общества, толерантности и уважению к правам других. В основном делают это через книги".

Мартин Якуб, автор детективов и криминальной прозы: "Надо еще на этапе идеи для романа понимать, что в ней должно заинтересовать телевидение. Мы не можем ввести квоты, потому что всюду засунут Кокотюху, который будет бубнить и поливать всех желчью. Это не привлечет никаких читателей, не то что молодых. Надо делать что-то, кроме написания книги. Тогда рано или поздно тебя заметят. У меня, например, так совпало, что я владелец видеопродакшена. Поэтому снимаю собственное шоу. Принуждение здесь неуместно. Обычно наши литературные презентации или события скучны. Это интересно ограниченному кругу читателей. Думаю, на всю страну их не более 100 тысяч. А что делать с остальными 39 миллионами - вопрос".

Автор: Facebook В календаре представлены Валерий Ананьев, Сергей Демчук, Павел Деревянко, Сергей Жадан, Павел Коробчук, Сергей "Колос" Мартынюк, Павел Матюша, Андрей Новик, Артем Чех, Мартин Якуб, Виктор Янкевич, Петр Яценко.

Петр Яценко, писатель, журналист: "В этом году у меня вышли четыре книги. Об этом не написала ни одна газета. Никакой телеканал не показал в новостях. А все потому что украинские писатели - мертвы. Жили в XIX веке. Так нас всех учили в школе. Именно поэтому и решил принять участие в съемках эротического календаря. Мы наконец должны начать ассоциировать украинскую литературу со здоровым, живым, сильным телом. Потому что мы есть, мы живы, издаем книги, пишем и работаем.

Кто считает этот календарь постыдным или запрещенным приемом, я не согласен. Мы живем в таком мире, что если не покажешь прелести, никто не заинтересуется твоим внутренним миром. Если купите этот календарь, то ужасный 2020 год закончится быстрее".

Заказать календарь можно на сайте издания. Авторская прибыль с продажи пойдет на закупку книг для библиотек и больниц Украины.