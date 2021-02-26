Объявлены победители всеукраинского рейтинга "Книга года-2020"

Назвали лауреатов "Книги года-2020". Фото: Писатели Украины

ХХІІ Всеукраинский рейтинг "Книга года-2020" объявил победителей.

В список победителей во всех номинациях вошло 32 книги, представляющих все сегменты книжного рынка Украины, говорится в официальном пресс-релизе конкурса.

В этом году отказались от определения Гран-при и от торжественной церемонии награждения из-за пандемии Covid-19.

Победителями рейтинга стали:

ХРЕСТОМАТИЯ

Номинация "Художественная классика": "Первые поэтессы. Кодекс древнегреческой женской поэзии" (Астролябия).

Номинация "Жизнеописания": "Эпистолярий Тараса Шевченко. В 2-х книгах" (Фолио).

Номинация "Литературоведение/критика": Владимир Панченко "Остановиться и оглянуться" (Темпора), Анна Улюра. "Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте" (ARTHUSS).

КРАСНОЕ ПИСАТЕЛЬСТВО

Номинация "Современная украинская проза/эссеистика/драматургия": София Андрухович "Амадока" (Издательство Старого Льва), Сергей Жадан "Хлебное перемирие" (Meridian Czernowitz).

Номинация "Жанровая литература": Владимир Ешкилев "Каин" (Фолио).

Номинация "Современная зарубежная проза/эссеистика/драматургия": Ольга Токарчук "Книги Иакова", "Причудливые рассказы" (Темпора).

Номинация "Поэзия/афористика": Сергей Жадан "Список кораблей" (Meridian Czernowitz).

СОФИЯ

Номинация "Философия/антропология/психология": Евгений Быстрицкий, Роман Зимовец, Сергей Пролиев "Коммуникация и культура в глобальном миров" (Дух и Литера), Станислав Комарек "Европа на перепутье" (Априори).

Номинация "Политология/социология/культурология": Тарас Лютый. "Культура приманок и сопротивления" (Темпора), Владимир Горбулин "Как победить Россию в войне будущего" (Брайт Букс).

ПРОШЛОЕ

Номинация "Популярные издания/историческая беллетристика": Сергей Плохий "Забытые отбросы восточного фронта" (Клуб Семейного Досуга).

Номинация "Исследования / документы": Самойло Величко "Летопись" (Клио).

Номинация "Биографии / мемуары": Карл Густав Маннергейм "Мемуары. Том " (Астролябия) серия "Победители" (Лилея-НВ).

ГОРИЗОНТЫ

Номинация "Научно-популярная литература": Майкл Остергейм, Марк Олкшейкер "Смертельный враг. Человечество против микробов-убийц" (Лаборатория), Лия Прайс "О чем мы говорим, когда говорим о книгах. История и будущее чтения" (Yakaboo Publishing).

Номинация "Бизнес/экономика/успех": Тимур Ворона, Дмитрий Дубилет "Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего" (BookChef).

Номинация "Публицистика/современные мемуары": Александр Михед "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток" (Наш Формат), Олег Сенцов "Хроника одного голодания. 4 с половиной шага" (Издательство Старого Льва).

Номинация "Специальная и адаптационная литература/стиль жизни": "Атлас птиц Украины: полный сборник" (Цюпак А. И.), Оксана Мороз "Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев", "Борьба за правду. Как мой дядя победил ложь" (Yakaboo Publishing).

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Номинация "Книги для детей": Грася Олийко "История, которую рассказала Жука" (Издательство Старого Льва).

Номинация "Литература для младших школьников": Ульяна Чуба "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" (Абабагаламага), Мишель Лекрьо, Селия Галле, Клеманс Ру де Люз "Учебник отважного путешественника" (Время Мастеров).

Номинация "Литература для школьников средних классов": "Путь украинского воина" (Балтия-Друк).

Номинация "Книги для юношества": Нора К., Витторио Ґьосле. "Кофейня мертвых философов. Философские переписки для детей и взрослых "(Новый Акрополь).

ВИЗИТКА

Номинация "Живопись/фотография/пластика": "Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма" (Родовид).

Номинация "Архитектура/дизайн/театр/кино/музыка/специальные исследования": "ВУФКУ. Lost & Found. 1922-1930" (Довженко-центр: Dovzhenko Centre).

Номинация "Краеведческая и туристическая литература/этнография/история повседневности/путевые заметки": Дмитрий Малаков, Ирина Малакова "В Киеве 60-х" (СТОИТ).

В премии "Нонфикшн" финалистом стала книга "Рыцари голодного Ренессанса" (Дух и буква) искусствоведа Дмитрия Горбачева об украинском авангарде 20-30-х годов и репрессии.

Лауреат премии - философ Тарас Лютый с книгой "Культура прелестей и сопротивления" (Темпора).

Награду "Издательский имидж года", который определяется по суммарному рейтингу книг данного издательства, попавших в короткий список, получило издательство "Дух и литера".

Эксперты оценили 893 книги. Полные списки каждой из номинаций формируются на основании трех информационных источников: ассортимента магазинов, издательских сайтов и предложений издателей. Далее эксперты оценивают книги по качеству издания, перевода, актуальности и тому подобное. В каждой из номинаций от 10 до 25 экспертов.

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Всеукраинский рейтинг "Книга года" с 1999 года ежегодно определяет лучшие украинские книги текущего года, выданные отечественными издателями самостоятельно или в сотрудничестве с иностранными партнерами.