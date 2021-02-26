Объявлены победители всеукраинского рейтинга "Книга года-2020"

 
Ексклюзивы
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 432
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1332
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 324
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1071
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2502
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 846
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2781
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 558
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1494
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
4
5
6
4
3
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Видео
Все видео
Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть
Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть
Вышел тизер-трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"
Вышел тизер-трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"
Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети
Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети
Забужко рассказала о новом романе
Забужко рассказала о новом романе
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 432
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1071
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2502
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 846
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 252
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 01:25

Объявлены победители всеукраинского рейтинга "Книга года-2020"

  Комментировать
Объявлены победители всеукраинского рейтинга &quot;Книга года-2020&quot;
Назвали лауреатов "Книги года-2020". Фото: Писатели Украины

ХХІІ Всеукраинский рейтинг "Книга года-2020" объявил победителей.

В список победителей во всех номинациях вошло 32 книги, представляющих все сегменты книжного рынка Украины, говорится в официальном пресс-релизе конкурса.

В этом году отказались от определения Гран-при и от торжественной церемонии награждения из-за пандемии Covid-19.

Победителями рейтинга стали:

ХРЕСТОМАТИЯ

Номинация "Художественная классика": "Первые поэтессы. Кодекс древнегреческой женской поэзии" (Астролябия).

Номинация "Жизнеописания": "Эпистолярий Тараса Шевченко. В 2-х книгах" (Фолио).

Номинация "Литературоведение/критика": Владимир Панченко "Остановиться и оглянуться" (Темпора), Анна Улюра. "Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте" (ARTHUSS).

КРАСНОЕ ПИСАТЕЛЬСТВО

Номинация "Современная украинская проза/эссеистика/драматургия": София Андрухович "Амадока" (Издательство Старого Льва), Сергей Жадан "Хлебное перемирие" (Meridian Czernowitz).

Номинация "Жанровая литература": Владимир Ешкилев "Каин" (Фолио).

Номинация "Современная зарубежная проза/эссеистика/драматургия": Ольга Токарчук "Книги Иакова", "Причудливые рассказы" (Темпора).

Номинация "Поэзия/афористика": Сергей Жадан "Список кораблей" (Meridian Czernowitz).

СОФИЯ

Номинация "Философия/антропология/психология": Евгений Быстрицкий, Роман Зимовец, Сергей Пролиев "Коммуникация и культура в глобальном миров" (Дух и Литера), Станислав Комарек "Европа на перепутье" (Априори).

Номинация "Политология/социология/культурология": Тарас Лютый. "Культура приманок и сопротивления" (Темпора), Владимир Горбулин "Как победить Россию в войне будущего" (Брайт Букс).

ПРОШЛОЕ

Номинация "Популярные издания/историческая беллетристика": Сергей Плохий "Забытые отбросы восточного фронта" (Клуб Семейного Досуга).

Номинация "Исследования / документы": Самойло Величко "Летопись" (Клио).

Номинация "Биографии / мемуары": Карл Густав Маннергейм "Мемуары. Том " (Астролябия) серия "Победители" (Лилея-НВ).

ГОРИЗОНТЫ

Номинация "Научно-популярная литература": Майкл Остергейм, Марк Олкшейкер "Смертельный враг. Человечество против микробов-убийц" (Лаборатория), Лия Прайс "О чем мы говорим, когда говорим о книгах. История и будущее чтения" (Yakaboo Publishing).

Номинация "Бизнес/экономика/успех": Тимур Ворона, Дмитрий Дубилет "Бизнес на здравом смысле. 50 идей, как добиться своего" (BookChef).

Номинация "Публицистика/современные мемуары": Александр Михед "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток" (Наш Формат), Олег Сенцов "Хроника одного голодания. 4 с половиной шага" (Издательство Старого Льва).

Номинация "Специальная и адаптационная литература/стиль жизни": "Атлас птиц Украины: полный сборник" (Цюпак А. И.), Оксана Мороз "Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев", "Борьба за правду. Как мой дядя победил ложь" (Yakaboo Publishing).

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Номинация "Книги для детей": Грася Олийко "История, которую рассказала Жука" (Издательство Старого Льва).

Номинация "Литература для младших школьников": Ульяна Чуба "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" (Абабагаламага), Мишель Лекрьо, Селия Галле, Клеманс Ру де Люз "Учебник отважного путешественника" (Время Мастеров).

Номинация "Литература для школьников средних классов": "Путь украинского воина" (Балтия-Друк).

Номинация "Книги для юношества": Нора К., Витторио Ґьосле. "Кофейня мертвых философов. Философские переписки для детей и взрослых "(Новый Акрополь).

ВИЗИТКА

Номинация "Живопись/фотография/пластика": "Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма" (Родовид).

Номинация "Архитектура/дизайн/театр/кино/музыка/специальные исследования": "ВУФКУ. Lost & Found. 1922-1930" (Довженко-центр: Dovzhenko Centre).

Номинация "Краеведческая и туристическая литература/этнография/история повседневности/путевые заметки": Дмитрий Малаков, Ирина Малакова "В Киеве 60-х" (СТОИТ).

В премии "Нонфикшн" финалистом стала книга "Рыцари голодного Ренессанса" (Дух и буква) искусствоведа Дмитрия Горбачева об украинском авангарде 20-30-х годов и репрессии.

Лауреат премии - философ Тарас Лютый с книгой "Культура прелестей и сопротивления" (Темпора).

Награду "Издательский имидж года", который определяется по суммарному рейтингу книг данного издательства, попавших в короткий список, получило издательство "Дух и литера".

Эксперты оценили 893 книги. Полные списки каждой из номинаций формируются на основании трех информационных источников: ассортимента магазинов, издательских сайтов и предложений издателей. Далее эксперты оценивают книги по качеству издания, перевода, актуальности и тому подобное. В каждой из номинаций от 10 до 25 экспертов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основали центр книгоиздательства

Всеукраинский рейтинг "Книга года" с 1999 года ежегодно определяет лучшие украинские книги текущего года, выданные отечественными издателями самостоятельно или в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявлены победители всеукраинского рейтинга "Книга года-2020"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 11115
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 10980
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 3 Просмотров: 9270
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 9028
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 8559
Культура
ONUKA запустила проект в честь Леси Украинки
ONUKA запустила проект в честь Леси Украинки Просмотров: 18
В 14 томах и без цензуры: издали полный сборник произведений Леси Украинки
В 14 томах и без цензуры: издали полный сборник произведений Леси Украинки Просмотров: 54
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
 Просмотров: 1332
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
4
 Просмотров: 1296
Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть
Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
1
ЦИК зарегистрировала кандидатов в нардепы от Партии венгров
Голосов: 42
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть