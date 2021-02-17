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четверг, 18 февраля 2021 05:46

"Это моя месть всей украинской политике"

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Четвертый раз вручили литературную антипремию "Золотой хрен" за худшее описание секса в украинской литературе. В этом году отметили 33-летнего Андрея Любку за "Малый украинский роман". Вышел в черновицком издательстве "Меридіан Черновіц".

Молодой ужгородский поэт Роман решает срочно жениться. Чтобы найти невесту, вспоминает свои любовные похождения, по сюжету.

Одной из любовниц героя была Милена, сотрудница штаба местной демократически-европейской партии, которая продвигает контрабандиста на выборах мэра. Чтобы переспать с девушкой, Роман готов проголосовать за ненавистного ему политика.

"Я драл ее, как последнюю сучку. В какой-то момент осознал, что это моя месть всей украинской политике", - так описал секс Андрей Любка в романе.

По словам организаторов, отличие не стало неожиданностью. Потому что писатель неоднократно заявлял, что писал произведение специально с прицелом получить "Золотой хрен".

- Любка соединил политическое и сексуальное с нашим общим травматическим опытом, - говорит член жюри 39-летняя Татьяна Никитенко, журналистка. - Мы переоцениваем значение политики в жизни. Автор отметил это на бумаге. Девушке, которая нашла работу на время избирательной кампании, пришлось быть сакральной жертвой. Читается омерзительно. Написанное в очередной раз напомнило, что в любом случае это нельзя никак скрещивать. Политика - это последнее, что должно присутствовать в половом акте.

"Малый украинский роман" также победил в читательском голосовании. Лауреату вручат обычный съедобный хрен.

На "Золотой хрен-2020" также претендовали Юрий Андрухович, София Андрухович, Антон Мухарский, Глеб Гусев, Вадим Яковлев и Дана Оханская.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
18
февраля

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