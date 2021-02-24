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четверг, 25 февраля 2021 00:11

Роман "Амадока" признали лучшим

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Роман &quot;Амадока&quot; признали лучшим
Софию Андрухович отметили премией "Литакцент года - 2020" за роман "Амадока". Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Лучшим произведением 2020 года назвали роман "Амадока" 38-летней Софии Андрухович. Получила премию "Литакцент года".

Археолог Богдан потерял память после ранения на Донбассе. Лежит в столичном госпитале. Не имеет документов, а изуродованное лицо никто не может узнать. Там его находит Романа. Выдает себя за жену и забирает на дачу под Киевом. С помощью фотоархива, семейных историй и выдумок пытается вернуть мужчине воспоминания или создать новые, по сюжету.

В названии - легендарное озеро. Располагалось на границе Подолья и Волыни, по древнегреческому историку Геродоту. На протяжении веков его изображали средневековые картографы. Современные исследования не подтверждают существование водоема.

- Роман об исчезновении целых миров и культур и о том, что остается взамен, - говорит София Андрухович. Писала книгу шесть лет. Она вышла в львовском "Видавництві ­Старого Лева". - В работе с источниками о Холокосте или сталинских репрессиях столкнулась с осознанием безысходности. Большинство историй навсегда останутся несправедливыми и болезненными. Их невозможно исправить и загладить. Единственное, что можно сделать - попытаться выразить, превращать в слова. Книга не так о событиях, как об их рассказах. Рассказ - один из способов спасения человека, растерзанного обстоятельствами, властью других, собственными слабостями.

- "Амадока" - многослойная семейная сага о трагической национальной истории, травматической памяти и ее искажении, - говорит литературный критик Татьяна Трофименко, 42 года.

- Автора беспокоит то, что большинство украинцев не беспокоят проблемы собственной истории. Охватывает большой временной промежуток - Расстрелянное возрождения, Вторая мировая, АТО. Изображая множество персонажей - от философа Григория Сковороды до писателя Виктора Петрова-Домонтовича. Материала вполне хватило бы на три меньшие книжки. Станет вызовом для читателя, который не боится сложной композиции, запутанных сюжетов и тайн. Сильная линия - о Холокосте. Кажется, до Софии Андрухович в современной украинской литературе еще никто так основательно и пронзительно не работал с этой темой.

Также в короткий список "Литакцента" вошли приключенческий роман Владимира Аренева "Заклятый меч". Сочетает скандинавскую мифологию со славянской.

"Юра" Марины Гримич - продолжение романа "Клавка". Произведение посвящено Киеву 1960-х. Главные герои - дети партийной элиты. Строят комсомольскую карьеру.

В номинации "Литературоведение, эссеистика, художественный репортаж" отметили дебютную книгу "Улица причастных. Черниговское дело Левко Лукьяненко" черниговской журналистки Веры Курико, 23 года.

- Исторический репортаж об улице Рокоссовского, на которой в 1970-х между двумя ссылками полтора года жил Левко Лукьяненко. Возможно, самый известный украинский диссидент, символ нашей Независимости, - говорит переводчица Ярослава Стриха, 32 года. - А также о более поздней историю улицы - нынешних инициативах по переименованию в честь Лукьяненко и сопротивлении этому.

Лучшей поэтической книгой стал сборник "каминьсадлис" 34-летней Ирины Шуваловой из Киева.

Премию книжного интернет-портала "Литакцент" вручают с 2008-го.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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