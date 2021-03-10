Украинцы читают мало. Опубликовали печальную статистику

Лишь 8% украинцев читают ежедневно. Фото: pexels.com

27% граждан Украины читают больше чем раз в неделю. Ежедневно в Украине читают 8%.

"Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более чем раз в неделю, или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56 процентов, в соседней с нами Польше 36 процентов, то в Украине таких читателей, которые читают книгу более чем раз в неделю, всего 27 процентов", - рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30. "Культура. Медиа. Туризм", сообщает "Укрінформ".

Процент читателей в Украине постоянно падает, добавила она. Во время жесткого карантина 2020 года продажи бумажных книг не росли.

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"Немного выросли продажи электронных книг, или через интернет-магазины, а не через стационарные магазины. Но это лишь немножечко, и совершенно не соответствует тем трендам и тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах мира, где действительно есть реальный рост на 7- 9 процентов продаж по итогам года. В Украине мы наоборот имеем падение на 50 процентов. И это печально, потому что означает, что книга явно не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени", - сказала она.

Никакой поддержки для издателей из государственного бюджета 2020 года не выделили. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор издательства Yakaboo Publishing Богдан Горбай. Рассказал о состоянии украинского книжного рынка.