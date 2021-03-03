"Утиную ножку можно приготовить так, что пальчики оближете, и так, что будете плеваться"

9448 страниц содержит полное собрание произведений Леси Украинки. Его представили к 150-летию писательницы.

В 14-томное издание вошли все найденные на сегодняшний день тексты Леси Украинки. Восстановили фрагменты и материалы, изъятые цензурой в предыдущих. В 2020 году над проектом работали 30 ученых из Луцка, Киева, Острога, Львова.

- Это собрание наследия наибольшей украинской писательницы отличается от предыдущих пяти попыток, - говорит литературовед, участница редколлегии Вера Агеева, 62 года. - Изменили структуру. Открывается не поэзией, а четырьмя томами драматургии. Ее признали вершинным достижениями Леси. Собрали в одну книгу ее переводы. Добавили все тексты, публиковавшиеся только отдельно - как драма "Боярыня", стихотворение "І ти колись боролась, мов Ізраель", учебник "Древняя история восточных народов". Подали все фольклорные записи, в частности до сих пор не печатные.

Каждый том также содержит научный комментарий. Принципиальное отличие - максимальное внимание к рукописям Леси. В частности, черновикам, которые приоткрывают завесу над тайнами творчества.

- Нет способа оживить национального классика, не читая его, - говорит писательница, участница редколлегии Оксана Забужко, 60 лет. - Леся Украинка выдала украинцам паспорт, мы - культурная нация, европейская. В тогдашней Украине, которой политически и на карте не было, писала так, будто эта страна уже есть. Опередила наиболее развитые литературы своего времени. Без нее история Европы не просто неполная, а зияет огромной дырой.

Есть разница, в каком издании читать текст. Это как в ресторане. Утиная ножка та же, но приготовить можно и так, что пальчики оближете, и так, что будете плеваться. Последнее собрание сочинений - 12-томник 1975-го, было насмешкой над Лесей и украинской наукой. Подвергалось коммунистической пропаганде и цензуре. Сделали дикие купюры, вырубили целые пласты из жизни и творчества. Впихнули фейковый образ "друга рабочих", воинственной атеистки, почти члена марксистских кружков.

Наконец декоммунизировали Лесю Украинку.

Каждый гражданин должен иметь право прийти у себя в стране в магазин или библиотеку и развернуть полное собрание сочинений любого своего классика. Это то, что ему обязано обеспечить Украинское государство.

14 томов Леси Украинки напечатали тиражом в полторы тысячи вместо объявленных пяти - и раздали по библиотекам. А их у нас - 12 тысяч, кроме тех, которые на оккупированных территориях. Вот и считайте - полторы тысячи против ста тысяч советского издания. Какая Леся Украинка достанется украинцу XXI века, когда он захочет прийти в библиотеку? Также доступен в электронном формате для просмотра и скачивания на сайте Украинского института книги.