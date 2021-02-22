Забужко рассказала о новом романе

 
Ексклюзивы
1/5
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 261
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
1 Просмотров: 711
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 396
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 5229
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2367
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 963
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4014
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 990
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 342
Фото
Все фото
6
4
3
6
4
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Видео
Все видео
Забужко рассказала о новом романе
Забужко рассказала о новом романе
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку
Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
Kalush выпустили дебютный альбом
Kalush выпустили дебютный альбом
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1863
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2385
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 855
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 16:17

Забужко рассказала о новом романе

  Комментировать
Забужко рассказала о новом романе
Оксана Забужко готовит роман "Смех Кассандры". Предыдущий - "Музей заброшенных секретов" - вышел в 2009-м. Фото: radiosvoboda.org

Ни Леся Украинка, ни Криста Вольф не исчерпали сюжета о Кассандре.

Об этом говорит писательница Оксана Забужко. В интервью "Радио Свобода" поделилась подробностями своего 3-го романа "Смех Кассандры", в котором речь пойдет "о настоящей Гомеровой Кассандре, а также об актерах, которые пытаются поставить спектакль о ней".

По словам Забужко, в украинском литературе нет Кассандр, не связанных с Лесиной. Поэтому драматическая поэма "Кассандра" 1907 года присутствует в произведении в виде камео.

"Одна из сюжетных линий - это актриса, которая готовится играть Кассандру в постановке. Срабатывает актерский блок. Идет к психологу, чтобы избавиться. И тогда появляется, выныривает истинная, аутентичная Кассандра, там та, 3 тысяч лет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ощущение апокалипсиса Украина переживала дважды - Забужко

Автор отмечает, что это роман о войне на уровне тонких материй. О том, как война меняет психологию людей в осажденном городе.

"Город-полис, который платит налог кровью, но который продолжает в это время якобы мирную жизнь. В течение 10 лет вот такой войны, которую тоже где-то, наверное, можно назвать гибридной. Потому что кто-то уходит, кто-то погибает, там какие-то герцы, там "договорняки", там жрецы предают. Там еще много интересных сюжетов, которые есть, но не вошли еще в тексты", - говорит Забужко.

Добавляет, что книга "приближается к экватору".

"Кассандра" Леси Украинки состоит из 8 частей и эпилога. Начала писать в 1901-м в итальянском городе Санремо, завершила в 1907 году в Ялте. За основу сюжета взяла древнегреческий миф о прорицательнице Кассандре, которая предсказала гибель Трои, но никто не прислушался. Ее высмеивали и считали сумасшедшей. Но предсказанное воплотилось в гибели семьи и разрушении города.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Забужко рассказала о новом романе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Впервые клонировали овцу

У космос отправили собак

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

На судне погибло 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 7389
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7164
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 5733
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 5634
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 5472
Культура
Издрык презентует новый сборник на поэтическом вечере
Издрык презентует новый сборник на поэтическом вечере Просмотров: 36
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
 Просмотров: 225
На украинском языке издадут книгу о зомби
На украинском языке издадут книгу о зомби Просмотров: 27
Симпсоны снова предсказали будущее
Симпсоны снова предсказали будущее Просмотров: 3726
Отменили перезапуск культового сериала 1990-х
Отменили перезапуск культового сериала 1990-х Просмотров: 918
Больше всего комментируют
2
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
1
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Голосов: 39
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть