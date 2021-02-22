Забужко рассказала о новом романе

Оксана Забужко готовит роман "Смех Кассандры". Предыдущий - "Музей заброшенных секретов" - вышел в 2009-м. Фото: radiosvoboda.org

Ни Леся Украинка, ни Криста Вольф не исчерпали сюжета о Кассандре.

Об этом говорит писательница Оксана Забужко. В интервью "Радио Свобода" поделилась подробностями своего 3-го романа "Смех Кассандры", в котором речь пойдет "о настоящей Гомеровой Кассандре, а также об актерах, которые пытаются поставить спектакль о ней".

По словам Забужко, в украинском литературе нет Кассандр, не связанных с Лесиной. Поэтому драматическая поэма "Кассандра" 1907 года присутствует в произведении в виде камео.

"Одна из сюжетных линий - это актриса, которая готовится играть Кассандру в постановке. Срабатывает актерский блок. Идет к психологу, чтобы избавиться. И тогда появляется, выныривает истинная, аутентичная Кассандра, там та, 3 тысяч лет".

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Автор отмечает, что это роман о войне на уровне тонких материй. О том, как война меняет психологию людей в осажденном городе.

"Город-полис, который платит налог кровью, но который продолжает в это время якобы мирную жизнь. В течение 10 лет вот такой войны, которую тоже где-то, наверное, можно назвать гибридной. Потому что кто-то уходит, кто-то погибает, там какие-то герцы, там "договорняки", там жрецы предают. Там еще много интересных сюжетов, которые есть, но не вошли еще в тексты", - говорит Забужко.

Добавляет, что книга "приближается к экватору".

"Кассандра" Леси Украинки состоит из 8 частей и эпилога. Начала писать в 1901-м в итальянском городе Санремо, завершила в 1907 году в Ялте. За основу сюжета взяла древнегреческий миф о прорицательнице Кассандре, которая предсказала гибель Трои, но никто не прислушался. Ее высмеивали и считали сумасшедшей. Но предсказанное воплотилось в гибели семьи и разрушении города.