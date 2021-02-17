"Жду роман о суррогатном материнстве"

- В издательстве сначала сказали, что романы хорошие, но их печатать не будут. Меня нет смысла раскручивать, потому что старая, - рассказывает 77-летняя Нина Фиалко из Тернополя. Она автор 17 книг.

35 лет работала в управлении общественного питания.

- Уже на пенсии, после того как пережила операцию, вышивала картины, - продолжает Нина Ивановна.

- На одну шло полгода. Дарила знакомым, но со временем поняла - это не то, что нужно. Начала писать роман "Семейные грехи" о довоенной жизни родного села Косеновка Уманского района Черкасской области. Когда односельчане узнали, что пишу книгу, охотно рассказывали семейные истории.

- Роман тиражом 100 экземпляров издала за деньги родных. Тиражи быстро разошлись. Писала от руки, пока дети не купили компьютер.

Однажды получила сообщение с фото, где библиотекарь снял потертую и потрепанную книгу, которая распадалась. Надпись под фото была: "Книги Нины Фиалко зачитывают до "дыр". Это были "Семейные грехи".

Сюжеты беру из жизни. В основу может лечь рассказ попутчицы из поезда.

Мое детство прошло на Уманщине. Нас настраивали против жителей запада Украины. Верили, к сожалению, что там все негодяи, предатели. После окончания Каменец-Подольского техникума пищевой промышленности в Хмельницкой области меня направили в Тернополь. Первое время действительно была насторожена из-за промытых мозгов. Решила написать об этом роман "Два обручальных кольца".

Баба Мирославы до сих пор помнит энкаведиста, от которого погибла ее подруга. Через много лет оказывается, что его внук - любимый Мирославы. Дед Арсена из восточной Украины до сих пор не может забыть, что на его глазах расстреляли друга за любовь к "бандеровке", по сюжету.

Книга вышла в 2019-ом в Харьковском издательстве "Книжный клуб". Роман продают в России на украинском.

Весной жду выхода "Колыбельной для Софийки" в том же издательстве. Роман рассказывает о суррогатном материнстве. Эта тема актуальна, ведь женщины в Украине охотно становятся "инкубаторами" для других семей.