Вышел сборник исторических свидетельств очевидцев

70 рассказов иностранцев разных эпох напечатало в книжке "Понять Россию. Свидетельства очевидцев" издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Содержит доклады и дневники путешественников, купцов, дипломатов, служащих, военных, бывавших в России в XIV–XIX вв.

— Первоисточники о Московщине стали появляться, как только туда начали путешествовать с Запада, — говорит составитель хрестоматии, историк и политолог 45-летний Александр Палий. — Ее важно исследовать, чтобы понять ее агрессивные посылы и чем угрожают Украине.

Россия, как матрешка, — никакую истину не прячет тщательнее, чем правду о своей истории. Ее крушение может произойти так неожиданно, что будем шокированы. Удивимся, как в 1991 году.

Послы, торговцы, офицеры дают целостную картину России. Так, французский маркиз Астольф де Кюстин назвал ее тюрьмой, а русских — нацией рабов. Флорентийский купец Рафаэль Барберини предостерегает не доверять россиянам в торговых делах, ибо корыстны, обманывают и подделывают товары. Немецкий офицер Альберт Шлихтинг пишет об отсутствии у русских братской любви.

— Это история России из первоисточников, — говорит 46-летний Андрей Ермоленко, автор обложки, художник и дизайнер. - Больше всего поразило, что поднимать там руку на женщину — это нормально. Бьет, значит любит. Это сохранилось до сих пор. Надо понимать, что мы никогда не были одинаковыми.

"Понять Россию" стоит 180 грн.