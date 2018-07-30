Выбрали нового директора Института книги

Президента львовского Форума издателей 60-летнюю Александру Коваль назначили директором Украинского института книги. За ее кандидатуру проголосовали восемь из девяти членов экспертной комиссии Министерства культуры.

- Коваль была из первых, кто заговорил о необходимости Института книги, - рассказывает литературовед Ростислав Семкив, 43 года. - Пять лет лоббировала его создание. Можно надеяться, что все лучшее, что дает форум во Львове, теперь заработает в масштабах целой страны.

Одна из функций института - популяризация украинской книги за рубежом. У Александры Коваль для этого есть необходимый опыт, компетенция. На Форуме издателей ежегодно собирает актуальные новинки украинской и зарубежной литературы, устраивает встречи, презентации с писателями. Имеет много контактов с иностранными издателями, писателями. Это дает институту возможность создавать каталоги украинских новинок для зарубежных издательств, участвовать в международных ярмарках. Один из крупнейших - Франкфуртский в Германии - состоится в октябре. Готовиться к нему надо уже сейчас.

Предыдущая директор журналистка 32-летняя Татьяна Терен уволилась в январе 2018-го.

- Терен первой возглавила институт, - продолжает Семкив. - Ей пришлось решать много формальных вопросов: нанимать работников, покупать мебель, работать над документацией. Несовершенство процедур тормозило инициативы. Коваль имеет шансы свести бюрократию к минимуму. За годы организации Форума издателей много сотрудничала с государственными структурами.

Украинский институт книги основали в 2017 году. Его цель - поддерживать книгоиздание, популяризировать чтение, поощрять иностранные издательства переводить украинскую литературу.

Срок полномочий директора Института книги - пять лет.