Второй год подряд побеждает документальное кино

Лучшим фильмом национальной программы IX Одесского международного кинофестиваля стала документальная лента "Дельта" режиссера Александра Течинского, 39 лет.

Фильм рассказывает о быте жителей города Вилково Килийского района на Одесчине.

— Вилково часто называют украинской Венецией, потому что расположено в дельте Дуная. — рассказывает кинокритик 30-летний Антон Филатов. — Вместо улиц там каналы. Ничего романтичного по сравнению с итальянским городом нет. Местные срезают и продают камыш. Европейцы используют его для экологического строительства. Это тяжелый и опасный труд. Лодки часто опрокидываются, люди тонут. В Вилково высокая смертность. Из-за этого местные очень религиозные и суеверные. На берегах в память о погибших строят много часовень.

В Вилково режиссер жил две зимы.

— Фильму недостает сюжета. Но визуально — это безупречное кино. Много кадров — будто ожившие фотографии. Наилучший момент — когда несколько минут показывают лодку, плывущую в тумане. Течинский пришел в документалистику из фотографии. Делал репортажи для иностранных и отечественных изданий.

Второй год подряд в национальном конкурсе побеждает документальное кино. В прошлом году это был фильм Романа Бондарчука "Дикси Ленд". Украинская документалистика по сравнению с художественным кино в сейчас более красноречива и изобретательна. Современная жизнь в Украине богата интересными сюжетами. И снимать реальность — менее затратно, чем выстраивать с нуля новый мир, как это делают в игровых фильмах.

Многие футболистки хотят вырваться из бедности

Лучшим европейским документальным фильмом стала украинская лента "Домашние игры" режиссера Алисы Коваленко, 30 лет.

20-летняя Алина Шилова — нападающая киевского женского футбольного клуба. Ей обещают место в сборной Украины. Внезапно умирает ее мать. Алина бросает спортивную карьеру, чтобы воспитывать 6-летнего брата и 7-летнюю сестру.

— Хотела снять фильм о футболистке, которая только начинает карьеру, — рассказывает Шилова. — Свой первый фильм сняла о сестре. Она покинула футбол и не могла адаптироваться к обычной жизни. Когда я пришла в киевский клуб, тренер посоветовала обратить внимание на Алину. Была одной из лучших в команде, но имела сложные жизненные обстоятельства. Девушка росла в детдоме, ее родители были алкоголиками. Все теснились в однокомнатной квартире. За время съемок поняла, что в женский футбол приходят преимущественно из неблагополучных семей. Потому что пока родители пьянствуют, детей воспитывает улица. Девушки играют в футбол с ребятами. Для многих футболисток это не просто спорт, а способ выживания. Хотят вырваться из бедности. Название "Домашние игры" — игра слов. Одновременно это матч на своем поле, а также семейные драмы в жизни спортсменок.