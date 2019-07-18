"В Украине выродились рокеры"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 720
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2124
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1008
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 180
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 06:21

"В Украине выродились рокеры"

  Комментировать

Объявлены результаты конкурса "Украинская песня". В финал вошли 10 исполнителей, которые выступят 17 августа во Львове.

- Главное отличие этого музыкального конкурса в том, что его победители получают реальную награду, - рассказывает член жюри конкурса, музыкальный критик Игорь Панасов, 44 года. - Это возможность показать себя широкой аудитории. Во-первых - публике концерта на 35-тысячном стадионе "Арена Львов". Во-вторых - миллионам зрителей, которые ежегодно смотрят телеверсию проекта. Отчасти поэтому "Украинскую песню" называют "местным Евровидением". Хотя сравнение не очень корректное: в отличие от "Евровидения", конкурсная часть проекта здесь проходит до концерта - музыканты просто присылают заявки. Мне этот конкурс кажется особенным еще и потому, что при отборе нам не нужно ставить оценки исполнителям. Надо просто отобрать наиболее достойных. Это делает выбор мотивированным, а итог объективным.

Девять лауреатов выбрало жюри, а одного - слушатели путем голосования в интернете. Опрос проводился три недели. Больше всего зрительских симпатий получил рэпер Хас из Киева. Его поддержали 1,5 тыс. человек.

- На конкурсе было много электроники с элементами фольклорной музыки и инди-поп. Всего того, что мы и так видим в ежедневном потоке жизни украинского музыкального процесса, - продолжает Панасов. - Практически нет рока и рэпа в классическом понимании этих жанров. Первое я связываю с постепенным вырождением рок-музыкантов в Украине. Второе связано с тем, что многие талантливые рэперы не знают о существовании конкурса. Я доволен результатом отбора. Отдал свои голоса за семь победителей: Хас, Игорь Грохоцкий, Артем Кай, Хаят, коллективы "Творчи", "Гуртом", "О". Этих артистов считаю прогрессивными для украинской сцены - каждый в своем жанре. Остальные три финалиста, на мой взгляд, слабее. Но, возможно, они приятно удивят живым выступлением. На гала-концерте "Украинской песни" вместе с победителями будут выступать Тина Кароль, Алеша, Арсен Мирзоян, рок-группа "Без обмежень". Конкурс проходит с 2016 года.

Автор: Артем КУРИХИН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В Украине выродились рокеры"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 249288
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 29764
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 29241
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 19398
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17019
Культура
До сих пор изучаем историю Украины по сталинским учебникам
До сих пор изучаем историю Украины по сталинским учебникам Просмотров: 27
"Последним признанием заслуг со стороны бывшей родины стало упоминание меня как врага народа на Первом канале"
"Последним признанием заслуг со стороны бывшей родины стало упоминание меня как врага народа на Первом канале" Просмотров: 45
Снимают фильм о лучших хоккеистах мира украинского происхождения
Снимают фильм о лучших хоккеистах мира украинского происхождения Просмотров: 153
София Ротару впервые за десять лет выступила в Украине
София Ротару впервые за десять лет выступила в Украине Просмотров: 1080
"Первым символом Революции Достоинства был снос памятника Ленину"
"Первым символом Революции Достоинства был снос памятника Ленину" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 143
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua