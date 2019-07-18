"В Украине выродились рокеры"

Объявлены результаты конкурса "Украинская песня". В финал вошли 10 исполнителей, которые выступят 17 августа во Львове.

- Главное отличие этого музыкального конкурса в том, что его победители получают реальную награду, - рассказывает член жюри конкурса, музыкальный критик Игорь Панасов, 44 года. - Это возможность показать себя широкой аудитории. Во-первых - публике концерта на 35-тысячном стадионе "Арена Львов". Во-вторых - миллионам зрителей, которые ежегодно смотрят телеверсию проекта. Отчасти поэтому "Украинскую песню" называют "местным Евровидением". Хотя сравнение не очень корректное: в отличие от "Евровидения", конкурсная часть проекта здесь проходит до концерта - музыканты просто присылают заявки. Мне этот конкурс кажется особенным еще и потому, что при отборе нам не нужно ставить оценки исполнителям. Надо просто отобрать наиболее достойных. Это делает выбор мотивированным, а итог объективным.

Девять лауреатов выбрало жюри, а одного - слушатели путем голосования в интернете. Опрос проводился три недели. Больше всего зрительских симпатий получил рэпер Хас из Киева. Его поддержали 1,5 тыс. человек.

- На конкурсе было много электроники с элементами фольклорной музыки и инди-поп. Всего того, что мы и так видим в ежедневном потоке жизни украинского музыкального процесса, - продолжает Панасов. - Практически нет рока и рэпа в классическом понимании этих жанров. Первое я связываю с постепенным вырождением рок-музыкантов в Украине. Второе связано с тем, что многие талантливые рэперы не знают о существовании конкурса. Я доволен результатом отбора. Отдал свои голоса за семь победителей: Хас, Игорь Грохоцкий, Артем Кай, Хаят, коллективы "Творчи", "Гуртом", "О". Этих артистов считаю прогрессивными для украинской сцены - каждый в своем жанре. Остальные три финалиста, на мой взгляд, слабее. Но, возможно, они приятно удивят живым выступлением. На гала-концерте "Украинской песни" вместе с победителями будут выступать Тина Кароль, Алеша, Арсен Мирзоян, рок-группа "Без обмежень". Конкурс проходит с 2016 года.