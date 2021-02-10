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четверг, 11 февраля 2021 00:41

В комедии хорошо вышли только Ирма Витовская и горы

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- Комедия "Все будет Ок!" собрала все недостатки современного украинского кино, - говорит журналистка Елена Чиченина, 33 года.

Фильм режиссера Тараса Бенюка "Все будет Ок!" идет в прокате.

Киевлянка Лиза теряет работу, ее бросает жених, по сюжету. В отчаянии собирается на заработки в Польшу. Перепутала автобус и попадает на горнолыжный курорт Буковель. Притворяется инструктором ради большой зарплаты и жилья. В нее влюбляется бизнесмен.

- В фильме классно вышли только Ирма Витовская, которая сыграла мать главной героини, и горы. Можно смотреть без звука. Это большой рекламный ролик Буковеля, - продолжает Чиченина.

- Главная героиня кажется корыстной. Я все ждала, когда же мужчина даст ей деньги. И вот в конце фильма это произошло. Возможно, это идет от сериалов о тяжелой женской доле. Часто их сценарий написан по тому же принципу - девушка сбрасывает проблемы на состоятельного человека. Также надоедали переигровки актеров. Много смеха, криков, долгих пауз. Проблема - в образовании. У нас обучают театральных артистов. А потом они идут сниматься и не могут переквалифицироваться. Кроме Ирмы Витовской. Она опытная и талантливая, независимая от режиссера.

Гуцула показали как идиота. Вырисовывается тенденция оскорбительного изображения гуцулов. В сериале "Большие вуйки" на "1+1" они смывают мусор в унитаз, потому что видят его впервые и не умеют пользоваться.

Главную роль исполнила Ирина Бенюк, 35 лет.

- Когда встретила эту актрису, увидела себя 20 лет тому назад. Я так выглядела, когда поступала в театральный, - говорит Ирма Витовская, 46 лет.

- Согласилась принять участие в фильме, потому что снимали в моем родном Киеве. Для меня это обязанность - помогать малой родине и развивать туризм. Украинских новогодних картин для взрослых не хватает. А вот русских всегда было много.

Автор: Владислава МИХАЙЛЕНКО
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