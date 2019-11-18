В Беларуси национального, немножко можно, но на самом деле – нет

- С 2010 года не было ни одного концерта дома. Только за рубежом, в Литве, Украине, - говорит белорусский рокер Лявон Вольский, 53 года.

21 ноября со своей группой "Крамбамбуля" выступит в Киеве. Последний альбом группы вышел в 2015-м. Вместо веселых песен об алкогольных традициях разных народов на пластинке были воинственные композиции.

- Продолжать писать в жанре альтернативная эстрада не было смысла. И мы превратились в партизан. И сейчас выглядим, как отряд повстанцев из леса.

Когда в Беларуси запретили рок-музыку?

- С 1994 по 2005 годы была относительная свобода. Только в провинции могли существовать местные запреты. Когда кто-то из руководителей города не хотел брать ответственность за рок-концерт у себя. Но давления не испытывали. Играли даже в концертном зале "Минск", принадлежащему к управлению дел президента.

В 2005 году выступили во время митинга оппозиции на 10-летие режима Лукашенко. Вскоре начались репрессии. После Плошчи-2010 (Плошча – по-белорусски Майдан. В декабре 2010 года в центре Минска собралась мирная 60-тысячная демонстрация против фальсификации результатов президентских выборов. Ее разогнали внутренние войска, десятки человек задержаны, в том числе кандидаты в президенты Владимир Некляев, Андрей Санников, Григорий Костусев, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский. - ГПУ) нельзя было сыграть даже в кафе. Владельцам звонили, шантажировали. Говорили - если хотите заниматься бизнесом, не проводите концертов.

Нынешняя оттепель - после событий в Украине. Власть испугалась и начала отпускать гайки.

Вы на сцене с 1981 года. Как легенда белорусского рока сможете выступить в минском Дворце спорта?

- Прокатчики договаривались с этой площадкой. Но там руководство непредсказуемо. Еще помнят время полных запретов. Могут подписать соглашение и через неделю разорвать. Сказать, что у них что-то протекло или соревнования внеплановые. Или вообще перехотеть сотрудничать. В двухмиллионном Минске есть от силы два-три соответствующих зала для белорусских рокеров. Например, постоянная концертная площадка Зьмицера Вайцюшкевича - Дворец культуры глухонемых.

- Это такая хитрая игра, лицемерная позиция власти. Что-то национального, независимого немножко можно, но на самом деле - нет, - добавляет культуролог из Минска Максим Жбанков, 61 год.

В столичном "Докер пабе" группа Лявона Вольского "Крамбамбуля" исполнит песни, которые играл на Майдане в Киеве в декабре 2013-го. Также известные в Украине хиты "Госьци", "Турысты", песню "Суседзи", которую в 2004-м записали с лидером "Скрябина" Андреем Кузьменко. В ней Кузьма пел на белорусском, а Лявон Вольский – на украинском.