В балете "Вий" используют 3D-декорации

- Живу в Украине 14 лет, главным достижением считаю создание театра современной хореографии "Киев Модерн-балет". Но не ставил ничего по украинской литературе, - говорит балетмейстер Раду Поклитару, 47 лет.

20 июня в киевском "Октябрьском дворце" состоится премьера балета "Вий" по повести Николая Гоголя.

- Прочитал много классики, - продолжает Поклитару. - Искал произведение, где была бы динамика и интересная история. А главное - название, которое сможет продаться. Не скрою, мне приятно ставить "громкие" балеты, билеты на которые трудно купить даже за месяц до премьеры.

Студент киевской бурсы Фома Брут должен три ночи читать молитву над умершей дочерью зажиточного казацкого сотника. В первую ночь она вылезла из гроба и начала искать Фому. Тот спасся, начертив магический круг. Во вторую ночь ведьма призвала на помощь нечистую силу, летает в гробу. Но Фома остался цел. На третью ночь пришел Вий - главный среди гномов. Фома Брут погиб, потому что посмотрел в глаза потустороннему чудовищу, по сюжету.

В балете основные действующие лица "Вия" остались неизменными. Но появились и новые. Например, девушка Фомы Брута Василиса.

- Вий - это не абсолютное зло, - добавляет Поклитару. - Он только зеркало наших пороков. В середине каждого из нас есть и ангел, и демон. За пределами человека добра и зла нет.

Музыку к спектаклю создал Александр Родин, 44 года.

- В записи принимал участие оркестр из 82 музыкантов, - рассказывает композитор. - Впервые в Украине использовали диджериду. Это древнейший духовой инструмент, происходит из Австралии. Два ударных инструмента я придумал самостоятельно. Мне было недостаточно уже имеющихся.

В балете "Вий" вместо привычных декораций будут и 3D-проекции.

После премьеры в Киеве запланирован всеукраинский тур спектакля.