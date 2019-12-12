Стоит свернуть за угол железнодорожной станции, как окажешься на "танцах со звездами"

После кинопроката фильм "Черный Ворон" выйдет в формате мини-сериала из четырех эпизодов на канале "1+1".

— Эта лента — "клюква", — говорит кинокритик Александр Гусев, 40 лет. — Это выражение используют в отношении совсем неправдоподобного воспроизведения реальности со стороны иностранцев. А тут вроде и наши снимают, а оно совсем не похоже на Украину. Актеры, нацепили отглаженные опереточные костюмы. Нет никакого ощущения времени. Ни во что не веришь.

Сюжет романа сильно перелопатили. Что совершенно нормально, потому что там повествование мозаичное, переплетение различных временных пластов, реальности и сна. Очевидно, что для приключенческого кино это не подходит. Но создатели ленты все сделали совсем неправдоподобно. Персонажей книги, которые и без того не отличаются особой глубиной и многогранностью, свели до совсем плоского лубка. Операторская работа, освещение и декорации создают ощущение, будто вся картина снята в студийном павильоне. Кажется, стоит пройти между деревьями или свернуть за угол железнодорожной станции, как окажешься на "танцах со звездами".