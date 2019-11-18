Советская власть боялась сказки "Лис Микита"

Неопубликованные ранее воспоминания об Иване Франко вышли в дрогобычском издательстве "Коло".

О писателе написал его сын Тарас. Книга "Как Франко с сыновьями спорил" содержит 12 рассказов. Охватывают примерно с 1905-го до 1908 года.

Тарас Франко рассказывает об общении в семье. Вспоминает разговоры о культуре и языке. Дети Ивана Франко пытаются поставить под сомнение его утверждения, спорят с ним. Обсуждают особенности произведений Василя Стефаника и группы "Молодая муза". Франко отвечает на вопрос, действительно ли Тарас Шевченко - самый большой из всех славянских поэтов. Почему ни один язык не может ориентироваться на другой, даже близкий.

19 страниц воспоминаний в марте этого года нашла в киевской Квартире-музее семьи Франко 33-летняя Ольга Нижник, заместитель директора Международного фонда Ивана Франко. Она упорядочила текст.

- Попалась на глаза папка без подписи и даты. Привлекло внимание название на обложке одной из машинописи, - рассказывает Нижник. - Посмотрела на Франко другими глазами. Раньше представляла его строгим и без свободного времени на детей. Ими занималась мать. Благодаря воспоминаниям открыла писателя как настоящего отца и воспитателя. Откладывал все ради общения с детьми.

Сыновья советовались с отцом, подкалывали его. В одной из историй Франко редактирует "Кобзарь" Шевченко, расставляя ударения. Считал, что без этого люди неправильно декламируют стихи. Дети не побоялись сказать, чтобы не брался за это, потому что будут критиковать. Ударения ухудшают текст, а владельцы экземпляров сборника могут акцентировать так, как сами захотят. Франко их не послушал.

Одна из главных работ Тараса Франко - книга воспоминаний "Об отце" 1956 года. Почему эти фрагменты туда не вошли, остается загадкой. Или автор не захотел, или такой текст не позволила издать тогдашняя цензура. Поскольку такой домашний Иван Франко отличается от образа революционера, который насаждала советская пропаганда.

"Как Франко с сыновьями спорил" - не только интересные откровения о настоящем писателе. Это шаг для сохранения памяти о тех, кто помог сделать украинскую независимость.

- Советская власть боялась Франко, потому что имел исключительный авторитет, - говорит Игорь Курус, 49 лет, директор Международного фонда Ивана Франко. - Его прославляли как революционера и социалиста, а он был иным в разные годы. И социал-демократом, и народником, и радикалом, и лириком.

Боялась власть и Тараса Франко, потому что был носителем авторитета отца. В 1950 году его с семьей насильно переселили из Львова в Киев, чтобы держать под колпаком КГБ. Жил здесь до смерти в 1971-м.

В Галичине разрешили ставить памятники, развивать франкознавство. Хотя все архивы были в столице. Провели замечательную информационную спецоперацию. Носителя фамилии и мыслей писателя забрали в Киев, а в Галичине было все, что осталось неодухотворенным.

Сейчас есть идея переиздания произведений Франко. Кто-то говорит, надо напечатать еще 60 томов, и все его произведения будут изданы. Думаю, мы должны делать все сначала, потому что Франко переписывали. Даже в сказке "Лис Микита" советская власть поменяла "хоругви" на "хвосты".