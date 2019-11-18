Советская власть боялась сказки "Лис Микита"

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10800
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1080
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 261
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 00:30

Советская власть боялась сказки "Лис Микита"

  Комментировать

Неопубликованные ранее воспоминания об Иване Франко вышли в дрогобычском издательстве "Коло".

О писателе написал его сын Тарас. Книга "Как Франко с сыновьями спорил" содержит 12 рассказов. Охватывают примерно с 1905-го до 1908 года.

Тарас Франко рассказывает об общении в семье. Вспоминает разговоры о культуре и языке. Дети Ивана Франко пытаются поставить под сомнение его утверждения, спорят с ним. Обсуждают особенности произведений Василя Стефаника и группы "Молодая муза". Франко отвечает на вопрос, действительно ли Тарас Шевченко - самый большой из всех славянских поэтов. Почему ни один язык не может ориентироваться на другой, даже близкий.

19 страниц воспоминаний в марте этого года нашла в киевской Квартире-музее семьи Франко 33-летняя Ольга Нижник, заместитель директора Международного фонда Ивана Франко. Она упорядочила текст.

- Попалась на глаза папка без подписи и даты. Привлекло внимание название на обложке одной из машинописи, - рассказывает Нижник. - Посмотрела на Франко другими глазами. Раньше представляла его строгим и без свободного времени на детей. Ими занималась мать. Благодаря воспоминаниям открыла писателя как настоящего отца и воспитателя. Откладывал все ради общения с детьми.

Сыновья советовались с отцом, подкалывали его. В одной из историй Франко редактирует "Кобзарь" Шевченко, расставляя ударения. Считал, что без этого люди неправильно декламируют стихи. Дети не побоялись сказать, чтобы не брался за это, потому что будут критиковать. Ударения ухудшают текст, а владельцы экземпляров сборника могут акцентировать так, как сами захотят. Франко их не послушал.

Одна из главных работ Тараса Франко - книга воспоминаний "Об отце" 1956 года. Почему эти фрагменты туда не вошли, остается загадкой. Или автор не захотел, или такой текст не позволила издать тогдашняя цензура. Поскольку такой домашний Иван Франко отличается от образа революционера, который насаждала советская пропаганда.

"Как Франко с сыновьями спорил" - не только интересные откровения о настоящем писателе. Это шаг для сохранения памяти о тех, кто помог сделать украинскую независимость.

- Советская власть боялась Франко, потому что имел исключительный авторитет, - говорит Игорь Курус, 49 лет, директор Международного фонда Ивана Франко. - Его прославляли как революционера и социалиста, а он был иным в разные годы. И социал-демократом, и народником, и радикалом, и лириком.

Боялась власть и Тараса Франко, потому что был носителем авторитета отца. В 1950 году его с семьей насильно переселили из Львова в Киев, чтобы держать под колпаком КГБ. Жил здесь до смерти в 1971-м.

В Галичине разрешили ставить памятники, развивать франкознавство. Хотя все архивы были в столице. Провели замечательную информационную спецоперацию. Носителя фамилии и мыслей писателя забрали в Киев, а в Галичине было все, что осталось неодухотворенным.

Сейчас есть идея переиздания произведений Франко. Кто-то говорит, надо напечатать еще 60 томов, и все его произведения будут изданы. Думаю, мы должны делать все сначала, потому что Франко переписывали. Даже в сказке "Лис Микита" советская власть поменяла "хоругви" на "хвосты".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Советская власть боялась сказки "Лис Микита"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 127828
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 31329
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 20214
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16236
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 12204
Культура
В Беларуси национального, немножко можно, но на самом деле – нет
В Беларуси национального, немножко можно, но на самом деле – нет
Герои сериала - сломленные подростки
Герои сериала - сломленные подростки
Нашли актера, который может красноречиво молчать
Нашли актера, который может красноречиво молчать Просмотров: 126
Москва уничтожила городскую культуру Украины
Москва уничтожила городскую культуру Украины Просмотров: 90
"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова"
"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова" Просмотров: 324
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1029
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua