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среда, 27 декабря 2017 00:10

Шестнадцатилетняя Мила из обеспеченной семьи влюбилась в сына алкоголика

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— Раньше украинская подростковая литература говорила не с читателем, а с их родителями. Персонажи выходили искусственными, идеальными. Такие книжки подросткам не были интересными. Старшеклассники читали Любка Дереша, Ирену Карпу, Сергея Жадана, Макса Кидрука, которые пишут для старшей аудитории. Теперь появляется больше произведений именно для молодежи, — говорит литературный критик Ольга Куприян, 29 лет.

Она входит в жюри литературной премии "Топ-Барабуки". В 10 номинациях отмечают лучшие детские и подростковые книжки года.

Лучшим дебютом стала книга Анастасии Левковой "Старшокласниця. Першокурсниця". Главная героиня — школьница Лиля. Хорошо учится, но не боится бунтовать против устоявшихся правил. В провинциальном городке, где живет, все разговаривают на русском. Она переходит на украинский. А при поступлении в университет отказывается давать взятку.

— Действие происходит в начале 2000-х. Подростки еще не общаются в интернете, во время уроков обмениваются записками. На дискотеке танцуют под "Руки вверх". В школе действует пятибальная система оценивания. Именно тогда формировалось поколение, представители которого принимали участие в двух революциях. Они осмыслено переживают нынешние события в стране. Важный аспект моего романа — поиск себя. Лилю убеждают учиться на политолога, потому что это престижно. Однако она выбирает филологию, потому что чувствует, что это ей ближе, — рассказывает 31-летняя Анастасия Левкова.

— Рассказ ведется в форме дневника. Лиля говорит о своих чувствах, отношениях с однолетками. Она самоиронична, не боится покритиковать себя. Видим процесс ее взросления. Хотелось, чтобы больше было таких подростковых книжек — глубоких в плане самоанализа главных героев, — говорит детская писательница 32-летняя Галина Ткачук из редколлегии "Барабуки".

Лучшим прозаиком назвали Лесю Воронину. Ее приключенческий роман "Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава" стал третьей книгой в серии о школьнике Климе Джуре и его друзьях.

— Мне хотелось бы, чтобы дети знали: часто побеждает тот, кто добросовестно относится к учебе. Даже самых крутых и самых наглых, — отмечает Леся Воронина, 62 года.

Социальной книжкой года стал роман 30-летней Надийки Гербиш "Мене звати Мар'ям". Девочка-переселенка с семьей убегает от войны в чужуюй страну, по сюжету. Автор посвятил книжку детям с Донбасса.

— Чтобы не травмировать их еще больше, написала роман в форме восточной сказки. Это история о маленьком уязвимом ростке, который по определенным причинам выкопали из леса и перевезли куда-то далеко, в совсем другие условия, — говорит Гербиш.

По версии "Барабуки", лучшей подростковой книгой стала "Крута компанія" Надежды Белой. Главная героиня 16-летняя Мила из обеспеченной семьи влюбляется в сына алкоголика Диму. Парень решил не поступать в вуз, пошел работать в супермаркет. Автор описывает их "первые разы" — алкоголь, наркотики и интимный опыт. Позволяет читателям увидеть последствия таких приключений.

В категории "Лучший детский поэт" победил Иван Андрусяк, 48 лет. В его сборнике "Лякація" слон ест сырники с медом, а носорог любит читать, однако не умеет перелистывать страницы.

В этом году впервые ввели номинацию "Первая книжка малыша". Ею стала "Пташина колискова" Оксаны Лущевской и Светланы Балух. Рассказывает детям, какие голоса имеют птицы Украины.

Премия "Топ-Барабуки" существует с 2014 года.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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Дата
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