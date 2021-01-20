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четверг, 21 января 2021 00:20

"Полеты" — это портрет эпохи брежневского застоя

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- Фильм "Полеты во сне и наяву" - важен для украинской культуры. Запечатлел жизнь советского интеллигента в эпоху упадка тоталитарной империи, — говорит кинокритик Андрей Алферов, 43 года. Он — куратор выставки, посвященной ленте режиссера Романа Балаяна 1982-го. Открылась в Национальном центре Александра Довженко в Киеве.

Кино рассказывает о трех днях из жизни работника архитектурного бюро Сергея Макарова накануне празднования его 40-летия, — продолжает Алферов. - Для съемочной группы работа над картиной была исповедью. Увидели в герое себя. Так же и миллионы зрителей, для которых фильм стал зеркалом. Это портрет эпохи брежневского застоя. Манифест интеллигенции, черты которой просматриваются в образе актера Олега Янковского. Растерянность, беспорядочность, неспособность выбирать и решать. В атмосфере, где душа задыхается.

В музейном проекте исследуем не только творчество Балаяна, но и тему города. В украинском советском кино была под негласным запретом.

У Киева сложилась трагическая кинематографическая судьба. В отличие от Рима или Нью-Йорка, так и не стал героем фильмов. Местом, которое определяет характер, поведение, жизнь. Балаян ближе всего к этому подошел.

На выставке собрали фрагменты фильмов, снятых в столице в 1970-1980-х. Живописные произведения Любови Рапопорт, Тиберия Сильваши, Виктора Павлова, Татьяны Яблонской.

В работах классиков документальной фотографии Александра Ранчукова и Бориса Градова Киев того периода рифмуется с кадрами "Полетов". Небольшой тихий город, где ничего не происходит, все остановилось. А жизнь теплится в нескольких квартирах, где собиралась интеллигенция.

Выставка "Полеты во сне и наяву" продлится до 7 марта.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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