Подростки не интересуются, какой была жизнь при СССР

Более чем на 70 языков перевели комиксы бельгийского художника Эрже о Тентене.

Книга "Тентен. Репортер "ХХ века" в стране Совьетов" вышла на украинском в киевском издательстве "Пинзель". Оригинал увидел свет в 1929-ом. Рассказывает о командировке героя в Советский Союз. Он становится свидетелем Голодомора в Украине 1921-1923 годов.

Тентен отправляется в СССР, чтобы рассказать читателям брюссельской газеты "ХХ век кратко" правду о тоталитарном режиме. Репортера преследуют агенты Государственного политического управления. Пытаются навредить его миссии. Подкладывают взрывчатку в поезд. В Москве Тентен узнает, что другие европейские журналисты, приглашенные Кремлем, пишут ложь о "счастливой жизни" при коммунизме. В неопределенной местности где-то между Украиной и Беларусью юноша помогает крестьянам вернуть реквизированное зерно, по сюжету.

— Тентен уже 90 лет — самый родной для бельгийских детей персонаж. А для нас до сих пор оставался незнакомцем, — рассказывает редактор украинского издания поэт Юрко Позаяк, 61 год. — Казалось бы, что может быть проще и веселее, чем комиксы. А в СССР считались чем-то буржуазным, воспринимались как нечто низкого сорта, пустышкой. Из-за этого культура рисованных историй у нас не прижилась. От этого больше всего пострадали дети, потому что комиксы рассчитаны прежде всего на них. Ничего не знали о многих популярных героях. На Западе комиксы из будто дешевого развлечения переросли в серьезное, основательное явление. Изучаются в университетах.

На протяжении полувека Эрже нарисовал 24 альбомы о Тентене, который путешествует в разные уголки мира. Для Бельгии и Франции он такой же символ, как супергерои Бэтмен и Супермен для американцев.

Издание приключений Тентена на украинском - важное событие. Это процесс включения в европейскую культуру.

Первая книга Эрже особо ценна для нас местом действия. Глазами героя комикса тогдашним европейцам показывают все ужасы Советского Союза. Голод, расстрелы, варварство, жестокость, бесправие. Современным украинцам интересно посмотреть, как видели на Западе нашу страну, когда она была российской колонией. Это объективный взгляд, многое рассказывает. Особенно для подростков. Они сейчас не стремятся найти информацию о жизни при СССР. Комикс может стать неожиданно богатым источником.

Для меня было неожиданным, что кто-то нас видел правильно еще в конце 1920-х. Тогда часть европейцев была в розовых очках. Но были и эмигранты, которые рассказывали реальные факты. Это зависело от сознательного выбора. Так, как сейчас в "Фейсбуке". Информация есть всякая. Выбираешь, кому больше доверяешь.

Не знаю как, но автор почти все реалии описал правильно. Хотя один эпизод меня рассмешил. Тентен заходит в магазин. За ним следит агент ГПУ. Прислонился к стенке и говорит себе: "Пока он там покупает одежду, съем-ка я этот вкусненький банан". Делает это, чтобы потом кожицу подбросить Тентену. Чтобы тот поскользнулся, упал и разбил голову. В тогдашнем Советском Союзе не было бананов.

Казалось бы, перевод комикса должен быть простой. Но проблема началась с заголовка. По словарям должны были бы написать в названии "страна советов". В СССР оба эти слова писались с большой буквы и звучали возвышенно. Но это советская пропагандистская формула. А в комиксе подается с презрением и подозрением, негативной оценкой. Можно было написать "совиты" — но это вариант западноукраинский, а здесь речь идет о взгляде европейцев. Решили подать так, как это звучит в их языках - "страна Совьетов". То есть взяли западное название Советского Союза и перенесли на нашу почву.