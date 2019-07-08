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вторник, 09 июля 2019 05:41

"Первым символом Революции Достоинства был снос памятника Ленину"

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96 фильмов подали на фестиваль украинского короткометражного кино "Открытая ночь. Дубль 22". Состоялся в ночь на 30 июня в киевской галерее "Арт-причал" на набережной Днепра. Жюри отобрало 22 ленты. Восемь игровых, шесть анимационных, четыре документальные и четыре вне конкурса.

— Игровое кино было разное, а вот в документальных лентах акцент — на войне с Россией, — говорит член жюри Нина Набока, 62 года.

Диплом в номинации неигрового кино и специальный приз "за поиск героя" получил фильм "После огня" режиссера 28-летнего Андраника Берберяна. Рассказывает о русском враче-хирурге, которая спасала раненых во время Революции достоинства. Эта врач — героиня нашего времени.

— Когда дадим дорогу украинскому кино, оно начнет развиваться, — говорит Нина Набока. — Увидим, какая мы талантливая нация. Молодежь надо только поддержать. Сказала им сегодня, что должны добиваться, стучать в дверь. Не открывают — то в окно. Нет — в щель пролезать. Не сходить со своего пути.

Учредить фестиваль украинского искусства 22 года тому назад было трудно. Сейчас ситуация изменилась, по крайней мере пока была проукраинская власть. Владимир Зеленский сказал, что кино — это бизнес и государство не должно давать деньги. Это страшно слышать.

Гран-при "Открытой ночи" завоевал анимационный фильм "Любовь". Режиссер Никита Лыськов, 36 лет, получил 100 тыс. грн. 14-минутный мультфильм о Днипре — родном городе постановщика. Состоит из нескольких сюжетов. Истории рассказывают языком символов и звуков.

— Эта лента — мое впечатление о пяти годах после Майдана, — говорит Никита Лыськов. - Первым символом Революции Достоинства был снос памятника Ленину возле Бессарабки в Киеве. Я понимал, почему люди это делают. Но в фильме хотел показать взгляд со стороны. Вдруг, ни с того ни с сего, люди собрались вокруг Ленина и разрушили его. Это становится катализатором других процессов.

Название "Любовь" работает на контрасте. Слово ассоциируется с высокодуховным чувством, доверием. А в фильме этого нет. Хотелось показать, как страна меняется. Растерянность, неуверенность в завтрашнем дне. Никто не знает, чем все это закончится, найдем ли выход.

Использовал документальные материалы — фотографии, надписи и рекламу на стенах, реальные истории, рассказы друзей. Многие зрители узнают эти элементы.

Приз зрительских симпатий получила комедия режиссера 36-летнего Сергея Зленко "Влипла" — о зависимости от гаджетов. Во время празднования дня рождения одна из подруг все время сидит в смартфоне. Он прилипает к ее руке, по сюжету.

6 часов длилась основная программа 22-й "Открытой ночи". Это самый короткий кинофестиваль в мире. В этом году вошел в Книгу рекордов Украины как мероприятие с наибольшим количеством мест проведения. Показы проходили на 100 площадках — в Украине и семи странах мира. 12 представительств фестиваля были в зоне военных действий на Донбассе. Более 8500 зрителей одновременно смотрели фильмы программы.

Успешные киношники начинали карьеру с "Ночи"

"Открытую ночь" основал режиссер Михаил Ильенко в 1997 году. Цель мероприятия — открывать новые имена в кинематографе и поддерживать национальное производство. Проходит под девизом: "Мы. Для нас. О себе".

— 22 года тому назад мы не могли поверить, что премьера украинского фильма станет чем-то обычным, — говорит председатель Госкино Филипп Ильенко, 41 год. — "Открытая ночь" возникла, когда наше кино снималось вопреки, а не благодаря. Это был единственный фестиваль, который работал на популяризацию украинского, а не иностранного кино в Украине, единственная возможность для режиссеров пообщаться со зрителем. Благодаря этому фестивалю мы сейчас говорим о возрождении, а не создании украинского кино. У нас нет успешного кинематографиста, который бы в свое время не участвовал в "Открытой ночи".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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