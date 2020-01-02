Первые музыкальные инструменты появились на территории Украины

— Почувствовал невероятную радость и гордость, когда увидел в экспозиции Британского музея в Лондоне надпись "артефакты из Киева". Но это только в одном музее из десятка стран, в которых мы снимали, — рассказывает режиссер Сергей Проскурня, 62 года.

— Чаще всего видели подписи "Россия", хотя экспонаты были периода Киевской Руси. Хочет ли мир знать — кто мы? На этот вопрос придется ответить нам самим. Фильм "Украина Всемирная" - одна из попыток говорить о собственной истории в контексте мировой.

Сергей Проскурня представил 24-серийную документальную ленту "Украина всемирная".

В фильме напоминают, что древнейшая находка древних людей расположена именно в нашей стране. "Стоянке охотников на мамонтов" вблизи поселка Мезин в Черниговской области почти 20 тыс. лет. А в селе Межирич Каневского района Черкасской области нашли первую известную в мире коллекцию древних музыкальных инструментов. Рассказывают о влиянии на историю Рима племен из северного Причерноморья, мегаполисах трипольской культуры.

— Информация в этом сериале не является основной частью, — говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский, 45 лет. — Фактов значительно меньше, чем в туристических или исторических телепрограммах. На первый план выходит натура, картинка. Это все так красиво, что дух захватывает — и от панорамных съемок с высоты птичьего полета, и от детального разбора какого-то механизма в музее, предметов быта, или драгоценностей. Это искусно сочетается с постановочными сценами в студии. Эстетическое удовольствие здесь стоит на первом месте, как бы подсказывая, что жизнь — это ощущения и их максимальное раскрытие, а не втемяшивание сухих цифр. Не привязанных к тому, что нельзя потрогать, понюхать, увидеть, услышать и почувствовать на вкус.