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вторник, 09 июля 2019 05:21

Отобрали 12 лучших театральных спектаклей

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12 спектаклей попали в финал Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "Игра". Будут соревноваться в шести номинациях — по два спектакля в каждой.

Из 84 заявок отобрали 30 постановок, премьеры которых состоялись в прошлом году. В течение марта-июня ездили по городам Украины и просматривали их вживую. Определили 12 претендентов на премию.

— Много лет украинский театр считали провинциальным. Сейчас спектр этого искусства поражает, - говорит член экспертного совета, театровед Анна Веселовская, 57 лет. — Посмотрела 26 спектаклей в разных городах — Киев, Львов, Харьков, Ривне, Одесса.

На награду в номинации "Лучший драматический спектакль" претендуют постановки "Кориолан" театра Франко и "Плохие дороги" Киевского театра на левом берегу Днепра.

— Это серьезные, сложные для восприятия спектакли, — говорит Веселовская. — "Кориолан" поставлен по трагедии Шекспира, но это спектакль о войне. О том, как мы проживаем это время. "Плохие дороги" — о людях, которые живут на линии разграничения. Театр — это территория, где говорят о серьезных вещах. И украинский театр этого не боится.

— Театр - надежный рубеж в развитии государства, — говорит председатель Национального союза театральных деятелей Украины 48-летний Богдан Струтинский. — Для меня самое важное, чтобы в Украине было внимание к этому институту на уровне дел.

Финал "Игры" состоится с 24 по 29 ноября. Спектакли-номинанты будет оценивать международное жюри. Победители получат диплом и денежное вознаграждение. Зрители смогут посмотреть 12 спектаклей-финалистов на театральных площадках Киева в течение последней недели ноября.

Кто претендует на премию "Игры"

За лучшее драматическое представление:

— Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра,

ОО Институт исследования театра "Шестой этаж" — "Плохие дороги"

— Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко — "Кориолан"

За лучшее представление камерной сцены:

— Киевский академический театр на Печерске, ОО "АРС МАГНА" — "Бог резни"

— Киевский академический театр "Золотые ворота" — "Фрекен Юлия"

За лучшее представление для детей:

— Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества — "Король Дроздобород"

— Ривненский академический областной театр кукол — "Плывет лодка полная сказок"

За Лучшее музыкальное представление в жанре оперы/оперетты/мюзикла:

— Киевский национальный академический театр оперетты — "Скрипач на крыше"

— Одесский национальный академический театр оперы и балета — "Орфей и Эвридика"

За лучшее хореографическое/балетное/пластическое представление:

— Академический театр "Киев Модерн-балет" "Спящая красавица"

— Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Софии Крушельницкой — "Правда под маской", "Пульчинелла", "Весна священная"

За лучшее поисково-экспериментальное представление:

— Киевский академический театр на Печерске — "Мир в ореховой скорлупке"

— Одесский академический областной театр кукол — "Бабы Бабеля"

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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