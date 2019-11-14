- Мой герой - бывший воин Украинской повстанческой армии, - рассказывает исполнитель главной роли в фильме "Три месяца до зимы" 47-летний Александр Прищепа. - В концлагерях и в ссылке провел 15 лет. После освобождения пытается найти себя, устроиться. Работу не дают, а семью надо кормить - у него двое детей. Ищет единомышленников, возможность быть полезным для Украины. Присоединяется к подполью и пытается распространять запрещенную литературу. Но за ним следят. Решается на самосожжение.

Прототипом главного героя картины стал Василий Макух. 5 ноября 1968-го у дома №27 на столичном Крещатике облил себя бензином и поджег. Протестовал против русификации Украины, введения советских войск в Чехословакию.

Снимать историческую драму "Три месяца до зимы" начнут в следующем году.

- Нашли актера, который может красноречиво молчать, - говорит продюсер картины Андрей Алферов, 42 года. - Выражения лица и взгляда достаточно, чтобы понять, какая тяжелая у него судьба. Нашему герою 40 лет, а опыта - на 100.

У нас мало кино о тех годах жизни в УССР, а это была тоже Украины.

Эти страницы истории нужно заполнить. Показать, чем жил гражданин, в чем было инакомыслие. Наша задача - раскрыть человеческий характер и показать срез украинского общества.

1968-й стал переломным. Это конец "оттепели". Крах последних надежд, связанных с "Пражской весной" в Чехословакии. Тогда молодежь не просто заявила о себе, а доказала самостоятельность и состоятельность. Бурлит эпоха рок-н-ролла, где гитара важнее автомат Калашникова. Англичанин Джон Леннон пишет песню "Революция", в которой говорится, что нет никакого смысла в вооруженных переворотах. Они будут повторяться, пока не изменится человеческое сознание.

Наш герой принадлежит ко второму кругу диссидентов. Обычный советский служащий, но одновременно - нелегал. Это история о человеке, который не нашел себя в новом времени. Его лучшие полные надежд годы пришлись на 1940-е. Прошел закалку не только в УПА, но и во львовской "Просвіті". Вся его душа - там. А новые времена - не ясны. Тогдашние битломаны для него такая же враждебная категория, как СССР со своей безыдейностью и бездуховностью.