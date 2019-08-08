"Моей маме восемьдесят. У нее бизнес, полсотни подчиненных. Нам не до магии"

Два средневековых городища построили в селе Дениши под Житомиром. Здесь снимают украинско-словацкий исторический сериал "Славяне".

- Фильм - с элементами фантастики, с основой на мифологии наших предков, - говорит сорежиссер Сергей Санин, 39 лет. - Снимаем на двух языках - украинском и словацком.

Действие сериала происходит в Карпатах на рубеже VI-VII вв. Главная героиня - 18-летняя травница Драга. Она сирота. Имеет колдовские способности, которые никто до конца не понимает. Ее младший брат превратился в оленя. Общается с ним в лесу.

Драга находит раненого незнакомца, который потерял память. Чарами спасает чужака. Вместе пытаются выяснить, кто он такой, по сюжету.

Главные роли играют украинская актриса Полина Носихина и словак Юрай Лой.

- Перед Драгой стоит выбор между любовью и последним родным человеком - братом, - продолжает Санин. - Пытается вернуть брата в человеческий облик, и для этого ей нужны дары богов. Однако если влюбится в мужчину и выйдет за него замуж, потеряет способность к магии. На фоне этого - иностранное вторжение. Мы снимаем о времени, когда славянские земли были под притеснениями восточной орды - Аварского каганата.

Съемки в Денишах стартовали в середине мая, продлятся до конца октября. Затем будет короткий период работы в Чехии. Неделю работали в Словакии. Там живет единственный в Европе олень, с которым можно сниматься.

Чего в сериале будет больше - истории или мифов?

- Есть магия. В то же время мы изучали и восстанавливали старые обряды. Например, брачные, погребальные ритуалы. Заклинания близки к идентичным - мы избегаем настоящих языковых магических формул, чтобы чего-то не произошло.

Словацкая сценарная команда плотно работала со своими историками и археологами. У них авары более изучены, а в СССР не очень любили эту тему. Историков интересовали монголы, потому что это работало на советский миф об иге.

Сколько в фильме собственно украинского прошлого?

- Это эпоха, когда славяне еще не разделились на нации. Но украинского материала в сериале больше. Мы искали праславянские корни ритуалов. А где не удавалось получить достоверную информацию о VII веке, реконструировали именно украинские.

Хотим передать главное - дух людей, для которых боги и сверхъестественные силы живы. Они идут в лес и там в каждом ручье могут встретить чудо или угрозу. Это эпоха, когда магия была обыденным делом.

В Украине и Словакии редко обращаются к дохристианскому периоду. Это интересное время. В современной культуре осталось много элементов оттуда. Просто мы не помним первоисточников.

И в советскую эпоху, и сейчас Россия пытается монополизировать славянство. Утверждают идею, что главные славяне - якобы россияне. Пора поспорить.

Когда со словаками общаемся на съемочной площадке, через несколько дней начинаем понимать друг друга без переводчика. Несмотря на культурные и исторические различия, во многом мы сохранили какое-то славянское единство.

Комплекс неполноценности, который в Украине до сих пор часто встречается - это продукт потребления имперской культуры. Нам надо наконец различить самих себя - откуда мы, кто мы. Хороший способ - отойти на несколько или много шагов назад.

Может ли мода на славянский фольклор стать глобальной?

- Ничем не уступает скандинавскому. Просто викинги растиражированы, а славяне - еще нет. Но ситуация меняется. Сейчас есть тренд - мир начал узнавать о славянской мифологии. Благодаря сериалу "Американские боги" по роману британского писателя Нила Геймана. Ключевые персонажи там - Чернобог и сестры Зир. Благодаря циклу книг "Ведьмак" поляка Анджея Сапковского. Переведен на десятки языков. На его основе сделаны три популярные компьютерные игры. В этом году американцы выпустят сериал по "Ведьмаку". Миллионы людей во всем мире откроют для себя эту тему. Было бы печально, если бы у нас об этом ничего не вышло. Это как с "Чернобылем". Британцы и американцы сделали блестящий сериал, а наших авторов мир не услышал. У нас есть возможность рассказывать о себе.

Интересное отличие украинцев и словаков. Когда на площадке словацким актерам ставят задачу о магической вещи, они могут чего-то не понимать. Начинаешь переходить на известные нам примеры. Как бабушка выкачивает яйцом. Не понимают. У вас что, нет бабушек-вещуний? Над этим смеются. Одна актриса говорит: "У меня маме - 80 лет. У нее бизнес, 50 подчиненных и вообще, нам не до магии".

Первый сезон "Славян" будет из 12 серий. Премьера на телеканале "1+1" запланирована на 2020 год.