Кукольные спектакли иногда лучше драматических

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 9360
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1764
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7209
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6831
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41094
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3474
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5877
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7686
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 270
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 00:55

Кукольные спектакли иногда лучше драматических

  Комментировать
 

Спектакль "Чевенгур" получил Гран-при международного фестиваля театров кукол в Киеве. Его назвали лучшей постановкой для взрослых. Постановщик харьковчанка Оксана Дмитриева победила в номинации "лучшая режиссура". Она написала пьесу по роману Андрея Платонова "Чевенгур".

Жители городка уверены, что скоро наступит коммунистический рай. Перестают работать, питаются растениями. В конце произведения на них нападают и убивают.

- Хотела разобраться, кто мы и почему так живем. Где запутались и заблудились. Ответ на это в прошлом. В спектакле речь идет о жизни в Чевенгуре с лета до зимы. Потому что зимой все закончилось, - рассказывает Оксана Дмитриева, 42 года. - Непогода, люди голодные, их убила новая власть, в которую свято верили. Отказываясь от всего в этом городе Солнца, жители выяснили, что нужны друг другу. Спасти человека может только человек. Никакие грандиозные события ничего не стоят без отношений. Коммунизм для чевенгурцев был как новое мировоззрение. Персонаж Чепурной говорит: завтра начнется первый день, мы заживем по-новому. Однако невозможно зажить по-новому. Потому что до этого что-то было. Мы постоянно сталкиваемся с обещаниями власти. Легко предложить небо в алмазах, и затем - "надо немного потерпеть". Действие романа происходит в советские времена. У меня представление вневременное. Важен человек и его положение в той или иной ситуации. Что он чувствует. Сам Платонов был сумасшедшим революционером. Но советская власть его уничтожила так же, как и персонажей Чевенгура.

- Роман Андрея Платонова 1928 года - сложное произведение. Его трудно читать. Тема - утопия, человеческий самообман, одержимость мифами, иллюзиями. Очень актуален для нашего времени. В Харькове много лет есть хороший взрослый репертуар кукольного театра. Иногда представления лучше, чем в драматических театрах, - говорит член жюри, театровед Сергей Васильев, 59 лет. Рассказывает о других ярких постановках фестиваля.

- Специальной премией отметили замечательный итальянский театр "Бамбабамбин". В нем один кукловод - Паоло Реч. Он воспроизводит старинный итальянский театр. В Российской империи был Петрушка, в Англии - Панч, а в Италии - Арлекин. В спектакле использованы традиционные забавные сюжеты. Проделки Арлекина, переживания Доктора, встреча со Смертью. Итальянец Реч демонстрирует общую тенденцию. Многие театры кукол в мире работают как семейные, по два-три человека. У нас есть Сергей Соловьев из Житомира, который сам изготовляет марионеток и выступает с ними.

Хорватская "Каштанка" по рассказу Антона Чехова получила гран-при как лучший спектакль для детей. Хозяин вынужден расстаться с любимцем. Из-за тяжелого труда нет времени ухаживать за псом. Животное попадает в цирковую труппу, становится звездой. На спектакле бывший хозяин и Каштанка встречаются, по сюжету.

- Важно, что актеры сконцентрированы именно на куклах. Потому что часто кукольники играют как драматические артисты, - продолжает Сергей Васильев. - Этот спектакль интересен детям и взрослым. "Каштанку" когда-то изучали в третьем классе. Но у Антона Чехова это такой же серьезный рассказ, как другие. И ставят его хорватцы тоже серьезно. В номинации "лучшая актерская роль" наградили Сару Люстиг за образ Каштанки.

В номинации "лучшее музыкальное оформление" победил спектакль "Король Дроздобород" Киевского театра оперы и балета для детей и юношества. Музыку написал композитор Юрий Шевченко.

За лучшую сценографию награду получил спектакль "Бабы Бабеля" Одесского театра кукол. Художница - Татьяна Нерсисян.

23 спектакля из 18 стран показали на Киевском международном фестивале театров кукол.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кукольные спектакли иногда лучше драматических». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 17451
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 16804
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13645
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 11745
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты Просмотров: 9900
Культура
Будут читать новые стихи Жадана
Будут читать новые стихи Жадана Просмотров: 9
"Кому не нравится мат, пролистайте несколько страниц"
"Кому не нравится мат, пролистайте несколько страниц" Просмотров: 225
На Днях украинского кино в Мюнхене были аншлаги
На Днях украинского кино в Мюнхене были аншлаги Просмотров: 261
Все женщины - колористы от природы
Все женщины - колористы от природы Просмотров: 63
"Репетиции проводили в парках, иногда в музее"
"Репетиции проводили в парках, иногда в музее" Просмотров: 72
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 413
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua