Кукольные спектакли иногда лучше драматических

Спектакль "Чевенгур" получил Гран-при международного фестиваля театров кукол в Киеве. Его назвали лучшей постановкой для взрослых. Постановщик харьковчанка Оксана Дмитриева победила в номинации "лучшая режиссура". Она написала пьесу по роману Андрея Платонова "Чевенгур".

Жители городка уверены, что скоро наступит коммунистический рай. Перестают работать, питаются растениями. В конце произведения на них нападают и убивают.

- Хотела разобраться, кто мы и почему так живем. Где запутались и заблудились. Ответ на это в прошлом. В спектакле речь идет о жизни в Чевенгуре с лета до зимы. Потому что зимой все закончилось, - рассказывает Оксана Дмитриева, 42 года. - Непогода, люди голодные, их убила новая власть, в которую свято верили. Отказываясь от всего в этом городе Солнца, жители выяснили, что нужны друг другу. Спасти человека может только человек. Никакие грандиозные события ничего не стоят без отношений. Коммунизм для чевенгурцев был как новое мировоззрение. Персонаж Чепурной говорит: завтра начнется первый день, мы заживем по-новому. Однако невозможно зажить по-новому. Потому что до этого что-то было. Мы постоянно сталкиваемся с обещаниями власти. Легко предложить небо в алмазах, и затем - "надо немного потерпеть". Действие романа происходит в советские времена. У меня представление вневременное. Важен человек и его положение в той или иной ситуации. Что он чувствует. Сам Платонов был сумасшедшим революционером. Но советская власть его уничтожила так же, как и персонажей Чевенгура.

- Роман Андрея Платонова 1928 года - сложное произведение. Его трудно читать. Тема - утопия, человеческий самообман, одержимость мифами, иллюзиями. Очень актуален для нашего времени. В Харькове много лет есть хороший взрослый репертуар кукольного театра. Иногда представления лучше, чем в драматических театрах, - говорит член жюри, театровед Сергей Васильев, 59 лет. Рассказывает о других ярких постановках фестиваля.

- Специальной премией отметили замечательный итальянский театр "Бамбабамбин". В нем один кукловод - Паоло Реч. Он воспроизводит старинный итальянский театр. В Российской империи был Петрушка, в Англии - Панч, а в Италии - Арлекин. В спектакле использованы традиционные забавные сюжеты. Проделки Арлекина, переживания Доктора, встреча со Смертью. Итальянец Реч демонстрирует общую тенденцию. Многие театры кукол в мире работают как семейные, по два-три человека. У нас есть Сергей Соловьев из Житомира, который сам изготовляет марионеток и выступает с ними.

Хорватская "Каштанка" по рассказу Антона Чехова получила гран-при как лучший спектакль для детей. Хозяин вынужден расстаться с любимцем. Из-за тяжелого труда нет времени ухаживать за псом. Животное попадает в цирковую труппу, становится звездой. На спектакле бывший хозяин и Каштанка встречаются, по сюжету.

- Важно, что актеры сконцентрированы именно на куклах. Потому что часто кукольники играют как драматические артисты, - продолжает Сергей Васильев. - Этот спектакль интересен детям и взрослым. "Каштанку" когда-то изучали в третьем классе. Но у Антона Чехова это такой же серьезный рассказ, как другие. И ставят его хорватцы тоже серьезно. В номинации "лучшая актерская роль" наградили Сару Люстиг за образ Каштанки.

В номинации "лучшее музыкальное оформление" победил спектакль "Король Дроздобород" Киевского театра оперы и балета для детей и юношества. Музыку написал композитор Юрий Шевченко.

За лучшую сценографию награду получил спектакль "Бабы Бабеля" Одесского театра кукол. Художница - Татьяна Нерсисян.

23 спектакля из 18 стран показали на Киевском международном фестивале театров кукол.