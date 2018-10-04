К мужчине перед смертью пришли все его женщины

— Почему главный герой книги не имеет имени? — спрашивает переводчица 45-летняя Наталья Сняданко польского писателя Януша Вишневского, 64 года. Презентовал во Львове роман "Всі мої жінки. Пробудження".

— Это вносит некоторую путаницу для читателя, но прием специален, — говорит Вишневский.

— Дело в том, что описанная в книге история произошла с моим другом-ученым. Я добавил другие сюжетные линии, которые тоже случались в жизни знакомых. Эти истории интимные, я не хотел, чтобы кто-то узнал себя. Мой друг выехал из Берлина в Амстердам, вышел за 30 километров до конечной станции, чтобы покурить. Прихватил случайно чужой пиджак с документами. На станции у него произошло кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали. Полгода был в коме.

В книге, когда очнулся, сиделка Лауренция рассказала, что в больницу приходили разные женщины. Все, от первой школьной любви до дочки героя, много времени проводили у его постели. Плакали, пытались с ним разговаривать. Но к нему так и не пришла важнейшая женщина в его жизни.

Я часто бываю в Амстердаме, посетил ту клинику. Разговаривал с медсестрой, которая есть в книге. Узнал у врачей про кому и пробуждение. Слышал истории о том, что возле кровати умирающего собираются женщины. Друг пережил две клинических смерти и после того, как очнулся, смог оценить отношения с нового ракурса. Понял, что то, что он считал незначительным, для кого-то стало самым важным.

Писатель сознается, что писал роман во время больших изменений в личной жизни.

— Вернулся к женщине, которая меня ждала восемь лет. Мне тоже нужно было время на размышления, — добавляет Вишневский.

Роман "Всі мої жінки. Пробудження" вышел в киевском издательстве "Рідна мова".